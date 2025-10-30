A- A+

Futebol Insatisfeito no Real Madrid, Vini Jr. cogita saída e vê PSG como destino ideal, diz jornal Brasileiro estaria frustrado com perda de protagonismo após chegada de Mbappé e com decisões de Xabi Alonso

O clima entre Vinicius Jr. e o Real Madrid ainda segue delicado. Segundo o jornal catalão Sport em publicação nesta quarta-feira, o atacante brasileiro de 25 anos estaria avaliando uma saída do clube já na próxima janela de transferências, priorizando o Paris Saint-Germain como destino caso deixe a capital espanhola.

A especulação surge após o jogador demonstrar insatisfação com o tratamento recebido na vitória por 2 a 1 sobre o Barcelona, no último fim de semana.

De acordo com o diário, Vinicius deixou o campo irritado e discutiu com o técnico Xabi Alonso, episódio que teria acentuado suas dúvidas sobre o futuro.

Ainda nesta quarta-feira, o jogador pediu desculpas ao clube merengue pela sua atitude no confronto. Em nota divulgadas nas redes socias, ressaltou que seu desejo é ajudar a equipe é que tem gana de vitória.

Segundo o Sport, desde a chegada de Kylian Mbappé, o brasileiro teria perdido parte do protagonismo que o consolidou como ídolo merengue nas últimas temporadas.

Ainda sob contrato com o Real Madrid até junho de 2027, Vinicius estaria incomodado com algumas decisões táticas de Alonso e com o novo equilíbrio interno da equipe.

Até o momento, não há indícios de que o Paris Saint-Germain tenha feito contato formal pelo jogador, apesar de o nome de Vinicius agradar internamente ao clube francês.



O brasileiro chegou a recusar ofertas milionárias da Arábia Saudita no meio do ano, reafirmando seu compromisso com o Real — decisão que agora pode estar sendo revista.

