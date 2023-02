Inscrições abertas para a 34ª edição da Refeno

A- A+

Maior regata oceânica da América Latina, a Refeno terá a sua partida este ano no dia 23 de setembro, direto do Marco Zero do Recife. As inscrições para a prova abriram nesta quarta-feira (1), através do site da Refeno. Será a 34ª edição da travessia das 300 milhas náuticas (560 km) da capital pernambucana até o arquipélago de Fernando de Noronha.





O prazo para garantir presença na competição, realizada pela primeira vez em 1986 e que também é um grande encontro de velejadores do Brasil e do exterior, vai até o dia 21 de setembro de 2023. No entanto, os valores sofrem variação dependendo do mês da adesão.

Confira na tabela abaixo o custo da inscrição por tripulante:



01/02/2023 a 28/02/2023 - R$ 1.000,00

01/03/2023 a 31/03/2023 - R$ 1.100,00

01/04/2023 a 30/04/2023 - R$ 1.150,00

01/05/2023 a 31/05/2023 - R$ 1.200,00

01/06/2023 a 30/06/2023 - R$ 1.250,00

01/07/2023 a 31/07/2023 - R$ 1.350,00

01/08/2023 a 21/09/2023 – R$ 1.500,00



Segundo a organização, esses valores não incluem a Taxa de Preservação Ambiental (TPA) de Fernando de Noronha e que, de acordo com o ICMBIO, o número de participantes está limitado a 100 embarcações.



A 34ª Refeno se propõe a acolher as classes: ORC, IRC, VPRS, RGS, MOCRA, CATAMARÃ, TRIMARÃ, AÇO, ALUMÍNIO, BICO DE PROA, ABERTA, TURISMO e CLÁSSICOS - esta última categoria para barcos lançados à água até 31 de dezembro de 1980.

