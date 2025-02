A- A+

Pedestrianismo Inscrições abertas para a 3ª edição do Difusora Running, em Caruaru Evento está no calendário esportivo da cidade e acontece no dia 17 de maio

Já estão abertas as inscrições para a 3ª edição do Difusora Running, que este ano será realizado no dia 17 de maio. O evento que já está no calendário esportivo da cidade, abriu o primeiro lote de inscrições com valor promocional.

Nesta primeira etapa, os interessados em participar podem realizar a inscrição através do link. A inscrição custa R$ 110,00 mais 1kg de alimento não perecível que deve ser entregue no dia da retirada do kit. Os participantes PCD têm desconto de 50%.

Este ano os competidores irão concorrer nas categorias de caminhada 3km e corrida, segmentados por masculino e feminino, em trajetos de 5km e 10 km. A premiação será destinada aos competidores da categoria corrida de rua.

Nos dias 14, 15 e 16 de maio, os atletas devem retirar o kit corrida no Shopping Difusora, no stand de atendimento que será montado no shopping.

O kit é composto de camisa Dry-Fit Sport, com 50% UV, sacochila, chip descartável, número de peito, medalha (entregue após a conclusão da prova).

O material só será retirado com a identificação do participante e a entrega do alimento não perecível. Não será entregue kit no dia do evento.

A largada da corrida e chegada será na Avenida Agamenon Magalhães, em frente ao Difusora, onde será montada uma estrutura para receber os corredores, que durante o percurso, receberão água e ao fim do evento, uma mesa com frutas será disponibilizada para hidratação dos atletas.

Premiação

O valor correspondente à premiação será disponibilizado ao ganhador por meio de um cartão habilitado para operações financeiras, incluindo saques, transferências e pagamentos de boletos.

Nos 5km, os 3 primeiros colocados, Masculino e Feminino:

Tempo Oficial (Bruto)

1º Lugar: Troféu + R$ 800,00 reais;

2º Lugar: Troféu + R$ 500,00 reais

3º Lugar: Troféu + R$ 300,00 reais

Premiação Categoria PCD:

Nos 5 km, para os 3 primeiros colocados, Masculino e Feminino:

Tempo Oficial (Bruto)

1º Lugar: Troféu + R$ 800,00 reais;

2º Lugar: Troféu + R$ 500,00 reais

3º Lugar: Troféu + R$ 300,00 reais

Premiação Categoria Geral:

Nos 10 km, para os 3 primeiros colocados, Masculino e Feminino:

Tempo Oficial (Bruto)

1º Lugar: Troféu + R$ 1.000,00 reais;

2º Lugar: Troféu + R$ 800,00 reais

3º Lugar: Troféu + R$ 500,00 reais

Nos 10 km, os 3 primeiros colocados, masculino e feminino, receberão troféus na faixa etária:

Tempo Oficial (Bruto)

Dos 18 anos aos 29 anos de idade;

Dos 30 anos aos 39 anos de idade;

Dos 40 anos aos 49 anos de idade;

Dos 50 anos aos 59 anos de idade;

Dos 60 anos aos 69 anos de idade;

Dos 70 anos de idade em diante.

