Festival Paralímpico Inscrições abertas para a segunda edição de 2023 do Festival Paralímpico O evento será realizado na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), em parceria com o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB)

Com uma parceria entre a Secretaria de Esportes do Recife e o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), a segunda edição de 2023 do Festival Paralímpico será realizada no dia 23 de setembro, na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), das 8h às 12h. As inscrições estão abertas e podem ser feitas através deste link, com 230 vagas para crianças e adolescentes, entre 8 e 17 anos.

A ação acontece simultaneamente em 120 núcleos de todo o Brasil. Há Centros de Referência do Comitê Paralímpico Brasileiro em 34 cidades e Recife é a única participante em Pernambuco. O Festival tem a finalidade de proporcionar a crianças com deficiência e crianças sem deficiência (até 20%) a experiência de vivenciar as modalidades paralímpicas e difundir o Movimento Paralímpico em todo o território nacional.

A capital pernambucana agora conta com novos Centros de Referência Paralímpicos. Além das atividades no Geraldão, na Imbiribeira, o Parque do Caiara, na Iputinga, e a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), passam a abrigar o projeto. São oito modalidades disponíveis, somando todos os locais.

As modalidades disponíveis são: atletismo, bocha, futebol de cego, goalball, judô, parabadminton, natação e tiro com arco. O acompanhamento das atividades é feito por professores de educação física especializados da Prefeitura do Recife e do Comitê Paralímpico Brasileiro.

