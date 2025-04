Inscrições abertas para os e-Sports dos JUPs 2025

A- A+

As inscrições para as modalidades de e-Sports dos Jogos Universitários de Pernambuco (JUPs) 2025 já estão abertas e movimentam o cenário acadêmico estadual com a expectativa de mais uma edição histórica.

A Federação Acadêmica Pernambucana de Esportes (FAPE) divulgou oficialmente as datas e diretrizes para a participação nas competições que acontecerão entre os dias 1º e 25 de maio. As modalidades contempladas nesta edição são Clash Royale, Brawl Stars, CS2, EAFC25, Free Fire, League of Legends e Valorant.

As inscrições devem ser realizadas pelo Sistema de Gestão de Esportes da Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU), disponível neste link, e se encerram 48 horas antes do início de cada competição. Além da inscrição no sistema, as instituições participantes deverão enviar planilhas com informações dos atletas pelo e-mail [email protected] ou via WhatsApp (81) 99968-1853, respeitando o mesmo prazo.

Seguindo o regulamento dos JUPs, somente poderão competir os universitários-atletas nascidos entre 1º de janeiro de 2000 e 31 de dezembro de 2009, sendo vetada a participação de atletas fora dessa faixa etária para as modalidades de e-Sports.

As disputas ocorrerão de forma escalonada ao longo dos fins de semana de maio. Free Fire abre a programação nos dias 3 e 4. Já League of Legends, CS2 e Brawl Stars terão partidas decisivas nos dias 10, 11, 17 e 18. Valorant será disputado em duas etapas nos dias 3 e 4. O EAFC25 está programado para o dia 10, enquanto Clash Royale terá sua competição no dia 3.

A FAPE ressalta ainda que caberá à CBDU definir quais das modalidades dos JUPs serão classificatórias para os Jogos Universitários Brasileiros (JUBs) 2025 na etapa online. Atletas e equipes campeãs poderão ser convidadas a representar Pernambuco na principal competição universitária do país, conforme regulamento da entidade nacional.

Mais informações e o regulamento geral dos JUPs 2025 estão disponíveis no site oficial da FAPE.

Veja também