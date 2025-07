Inscrições abertas para os Jogos Paralímpicos Recife Open

A- A+

Estão abertas as inscrições para os Jogos Paralímpicos Recife Open 2025. Atletas de todo o país têm até o dia 31 de julho para se inscrever na competição, que ocorrerá entre os dias 9 e 31 de agosto, no Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães (Geraldão) e na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

Para participar, os interessados devem preencher o formulário disponível no site esportes.recife.pe.gov.br/formulario-de-inscricao. O evento é promovido pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Esportes, em parceria com o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB).

Visando a promoção da inclusão por meio da prática esportiva, a competição será disputada em 12 modalidades paralímpicas: atletismo, judô, natação, parajiu-jitsu, tiro ao arco, basquete em cadeira de rodas, rugby em cadeira de rodas, goalball, vôlei sentado, vôlei para surdos, bocha e parabadminton. Cada atleta poderá participar de até quatro modalidades, considerando as disputas individuais e coletivas. A edição 2024 reuniu mais de 400 atletas de 11 estados brasileiros.

No atletismo, os resultados dos Jogos Paralímpicos Recife Open são considerados válidos para o CPB, desta forma, os competidores podem alcançar índices para disputar competições nacionais e internacionais a partir das marcas conquistadas na competição.

Centro de Referência Paralímpico

Desde 2022, a capital pernambucana possui o Centro de Referência Paralímpico, fruto de uma parceria entre a Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Esportes, e o Comitê Paralímpico Brasileiro. O projeto oferece atividades de iniciação esportiva e alto rendimento para crianças e adolescentes com deficiência do Recife. As modalidades disponíveis são atletismo, bocha, goalball, rugby em cadeira de rodas, parabadminton e natação. Todas as atividades são desenvolvidas na Universidade Federal de Pernambuco.

Veja também