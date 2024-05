Inscrições abertas para os Jogos Universitários de Pernambuco (JUPs)

A- A+

Após a realização dos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs) Fut realizados no Recife, no último mês de abril, a Federação Acadêmica Pernambucana de Esportes (Fape) abriu oficialmente as inscrições para a disputa dos Jogos Universitários de Pernambuco (JUPs) 2024. O evento conta com o patrocínio da Magnum, por meio da Lei de Incentivo ao Esporte do Estado. Inicialmente, podem se inscrever universitários-atletas que vão disputar o título nas modalidades de natação, handebol, vôlei, futsal, basquete e e-sports (LOL, Free Fire, Clash Royale, Fifa, CS GO e Valorant).

Para se inscrever, o universitário deve procurar o coordenador de esportes da sua instituição de ensino para que ele entre no sistema de inscrições e confirme presença. O sistema é o da Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU). “Neste ano, devemos ter mais um recorde de faculdades inscritas e de atletas participantes. Temos um calendário que vai até o mês de dezembro, com disputas emocionantes e que podem levar os alunos para a disputa dos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs) 2024”, afirmou o presidente da Fape, José Carlos.

Os campeões dos JUPs se classificam automaticamente para os JUBs 2024. É importante ressaltar que a Fape está, há algumas temporadas, entre as três federações com melhores resultados no país. No último ano, a Uninassau Pernambuco terminou a temporada como a melhor faculdade no ranking nacional do desporto universitário.

Caso algum atleta ou instituição de ensino tiver dúvidas sobre o processo seletivo, devem entrar em contato com o vice-presidente da Fape, Roberto Gomes, por meio do 99968.1853, ou pelo perfil da entidade no instagram, o @federafape.

