Corrida MV abre inscrições para a segunda edição da corrida solidária "Saúde em Movimento"; veja detalhes Prova será realizada no dia 17 de agosto, no Bairro do Recife, área central da capital pernambucana

A MV está com as inscrições abertas para os interessados em participar da segunda edição da corrida solidária “Saúde em Movimento”, que acontece no dia 17 de agosto.

O evento visa incentivar o bem-estar da população e comemorar o Dia Nacional da Saúde, celebrado em 5 de agosto.

As inscrições para a corrida custam R$70 mais a doação de 1kg de alimento não perecível, que será destinado à Creche Aconchego do Hélio, no Bongi, Zona Oeste do Recife.

As incrições podem ser realizadas pelo site do Ticket Sports (acesse aqui) até o dia 8 de agosto.

Os corredores inscritos na prova receberão um kit contendo uma camisa oficial do evento, uma medalha e um número de peito. A entrega do material acontece nos dias 15, das 10h às 17h, e 18 de agosto, das 9h às 14h, no Empresarial MV, na Imbiribeira, Zona Sul do Recife.

Além do kit, os corredores também poderão baixar o aplicativo Personal Health para acompanhar suas informações de saúde através do Monitoring, identificando calorias gastas, passos dados e até a frequência cardíaca.

Corrida “Saúde em Movimento”

Assim como na primeira edição, realizada em 2024, o percurso terá 5km de extensão, passando pelas principais vias do Bairro do Recife, na área central da capital pernambucana. A concentração está marcada para às 5h30, no Cais da Alfândega, com largada prevista para às 6h.

A expectativa é reunir mais de 500 corredores para o evento, que terá como ponto de partida e chegada o Cais da Alfândega. O trajeto incluirá vias icônicas da cidade, proporcionando uma experiência esportiva envolvente e dinamizando a paisagem do Recife Antigo.

“Temos o compromisso de empoderar a sociedade no cuidado com a saúde, aliando tecnologia e inovação. Com essa segunda edição da corrida, buscamos envolver a comunidade, incentivar a qualidade de vida e contribuir com uma instituição social através das doações, indo além do ambiente de um hospital, clínica ou operadora”, destacou Paulo Magnus, CEO da MV.

Serviço

II Corrida Saúde em Movimento

Data: 17/08/2025

Horário: Concentração às 5h30, largada às 6h

Local: Cais da Alfândega, Bairro do Recife

Inscrições: Acesse aqui

Valor: R$ 70 + 1kg de alimento não perecível

Retirada dos Kits: 15/08/2025 – 10h às 17h e 16/08/25 – 09h às 14h, no Empresarial MV – Av. Presidente Dutra, nº 298 – Imbiribeira

Obs.: Entregar o Kg de alimento não perecível no momento da retirada do kit

Sobre a MV

Com o propósito de empoderar a sociedade no cuidado da saúde, a MV é uma multinacional que impulsiona a transformação digital no setor.

Líder no mercado da América Latina, a companhia desenvolve há 37 anos, softwares inovadores para facilitar a gestão de hospitais, clínicas, operadoras de planos de saúde, centros de diagnóstico e redes de atendimento público.

À frente de um ecossistema robusto de empresas e soluções, a MV atende diretamente mais de 4 mil clientes usuários, assegurando eficiência, agilidade, precisão e segurança nos serviços de saúde. Para mais informações, acesse o site da companhia.



