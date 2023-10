A- A+

Futebol Inscrições de chapas para eleições no Náutico começam nesta sexta (6); confira como funciona Pleito será realizado no dia 12 de novembro, nos Aflitos, escolhendo os próximos presidentes do Executivo e do Deliberativo do clube para o biênio 2024-2025

Desta sexta (6) até o dia 13 de outubro, as chapas que pretendem concorrer às eleições presidenciais do Náutico poderão se inscrever para o pleito que ocorrerá no dia 12 de novembro, das 8h às 17h, nos Aflitos. Serão eleitos os próximos chefes do Executivo e do Deliberativo para o biênio 2024-2025. Confira como funcionará a votação, os critérios para se inscrever na disputa e quem pode participar da escolha dos futuros mandatários alvirrubros.

Nas eleições do Náutico, podem votar sócios maiores de 18, das seguintes categorias citadas pelo estatuto do clube: Grandes Beneméritos, Beneméritos, Eméritos, Contribuintes, Remidos, 100% Timba, Branco de Paz, Patrimonial e Vermelho de Luta. Os associados de outras categorias não poderão participar.

Além disso, o sócio precisa integrar o quadro social do clube há pelo menos um ano e estar adimplente nos seis meses anteriores à eleição. A lista de associados aptos a votar, vale dizer, deve sair até o dia 11 de outubro e pode ser impugnada no prazo de até 48 horas, contando a data da publicação. No dia da votação, o eleitor deve levar documento de identificação com foto.

No caso dos postulantes aos cargos, serão aceitas candidaturas de sócios com idade a partir de 30 anos, associado há pelo menos três e adimplente há dois anos, no mínimo (desde outubro de 2021). Além disso, o candidato precisa ser ficha limpa (sem condenações em segunda instância) e não pode ter sido anistiado do pagamento de suas contribuições há pelo menos dois anos.

A publicação das chapas deve ocorrer até o dia 16 de outubro e uma possível impugnação, caso haja alguma irregularidade, pode acontecer até o dia 18. Além da escolha dos presidentes, serão eleitos 270 conselheiros, com mandato de quatro anos, sem limite de reeleição. Esses eleitos também escolheram mais 30 conselheiros, fechando o grupo em 300.

A Comissão Eleitoral do Náutico tem como presidente o subprocurador-geral da República, Joaquim Dias. O vice é o delegado da Polícia Civil, Cláudio Borga. Os demais integrantes que compõem a mesa são os conselheiros Gabriel Cavalcanti Neto, Lítio Santos e Edmilson Boaviagem.

Na situação, o nome de Roberto Selva, ex-vice jurídico do clube, é cotado para representar o grupo. O advogado Aluísio Xavier deve concorrer pela oposição.

Veja também

SÉRIE C Após grandes campanhas, Amazonas e Paysandu conquistam acesso à Série B