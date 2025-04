A- A+

Corrida Inscrições para a 11ª Corrida Feminina do Corpo de Bombeiros estão abertas até quarta-feira (30) Com o intuito de promover uma vida mais saudável para as mulheres, a corrida será neste domingo (4) e terá a sua largada no Quartel do Comando Geral do Corpo de Bombeiros, na Soledade

Voltada para o público feminino que é entusiasta do esporte de rua, a 11ª Corrida Feminina do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco será realizada este domingo, no 4 de maio, com concentração a partir das 5h30 e largada às 6h.

A prova terá percursos de 5 km (corrida) e 3 km (caminhada), que vão acontecer no Quartel do Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco, na Avenida João de Barros, 399, no bairro da Soledade.

Para participar do evento, as interessadas devem se inscrever por meio do site do evento até esta quarta-feira (30).

O valor da inscrição é de R$ 70 para as operativas da Secretaria de Defesa Social (SDS/PE) e R$ 140 para o público geral.

Com o intuito de promover uma vida saudável e o bem-estar, a corrida entregará para as atletas um kit composto por uma camisa oficial, número de peito e medalha (para todas que concluírem o percurso).

Serviço

"11ª Corrida Feminina do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco"

Local: Quartel do Comando Geral (Avenida João de Barros, 399, Soledade - Recife, Pernambuco)

Horário: Concentração a partir das 5h30 e largada às 6h

Valores: R$ 70 - Operativas da Secretaria de Defesa Social (SDS/PE) e R$ 140 - Público Geral

Mais informações: Site e Instagram

