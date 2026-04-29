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Evento Inscrições para workshop de jornalismo esportivo pernambucano estão abertas O WorkFut 2026 vai ocorrer no dia 28 de maio, no Auditório do Senac

As inscrições para o WorkFut 2026, workshop de jornalismo esportivo pernambucano que chega à sua 5ª edição e será realizado no dia 28 de maio, estão abertas. O evento ocorrerá no Auditório do Senac, em Santo Amaro, área central do Recife.

O tema da edição deste ano é “O jornalismo esportivo na cobertura da Copa do Mundo de Futebol”. O objetivo é estudantes, profissionais e interessados na área para discutir os bastidores e as práticas da cobertura esportiva.

O workshop também tem a proposta de abordar diferentes frentes do jornalismo esportivo, com foco na atuação durante grandes eventos, como a Copa do Mundo.

Entre os temas que serão discutidos estão narração, comentários e produção de reportagens, trazendo reflexões sobre rotina, desafios e oportunidades para quem atua ou deseja ingressar na área.

As inscrições são gratuitas e limitadas, sendo obrigatória a doação de 2kg de alimentos não perecíveis para a confirmação da participação.

Os interessados já podem garantir vaga por meio de inscrição online, através da plataforma Sympla.

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