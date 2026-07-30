"Insinuou roubo" e "força excessiva", diz árbitro de Vitória x Palmeiras sobre expulsões

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O árbitro Alex Gomes Stefano justificou as duas expulsões do Vitória no jogo contra o Palmeiras da última quarta-feira, 29, pela 21ª rodada do Brasileirão. Na súmula da partida, publicada no site da CBF, ele anotou que Cacá atingiu a canela de Jhon Arias com as travas da chuteira usando força excessiva e que Luan Cândido fez um gesto de ‘roubo’ com as mãos.



Os vermelhos foram aplicados quase seguidamente. O zagueiro ex-Corinthians foi punido aos 37 minutos do primeiro tempo, enquanto o lateral, aos 40. Momentos depois, Maurício abriu o placar e abriu o caminho para a goleada de 4 a 0 da equipe de Abel Ferreira, que aumentou a vantagem sobre o Flamengo na liderança.





"Expulsei com cartão vermelho direto o atleta nº 25, sr. Carlos de Menezes Júnior, por atingir a canela de seu adversário, atleta nº 11, com um carrinho, utilizando a sola de sua chuteira empregando força excessiva", escreveu Alex Gomes Stefano, referindo-se a Cacá.



O árbitro ainda relatou que o jogador atrasou o reinício da partida, em protestos. "Após a exibição do cartão vermelho, o atleta expulso retardou sua saída do campo de jogo, permanecendo por alguns instantes em seu interior e realizando diversos questionamentos à decisão da equipe de arbitragem", pontuou.



Logo em seguida, ele mandou Luan Cândido para o vestiário mais cedo, com a seguinte justificativa: "Por fazer gesto de roubo com ambas as mãos, insinuando roubo por parte da equipe de arbitragem". O sinal foi acompanhado de um aplauso irônico, como visto nas imagens de transmissão do jogo. "Deixou o campo aplaudindo de forma irônica em direção à equipe de arbitragem", concluiu Alex Gomes Stefano.



É possível notar também que, no momento da expulsão do lateral, o técnico Jair Ventura reclamou de Maurício não ter sido expulso por uma cotovelada em Cacá. O lance ocorreu antes da primeira punição ao clube rubro-negro.



De acordo com o comentarista de arbitragem do Estadão, Paulo Caravina, o meio-campista alviverde deveria, sim, ter recebido o vermelho. Ainda, o analista acredita que Cacá deveria ter recebido apenas o amarelo e que Luan Cândido foi punido corretamente pela atitude "nada profissional".

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