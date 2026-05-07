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Futebol Inspirado em Fábio, Muriel destaca longevidade como trunfo para ajudar o Náutico Goleiro do Náutico, de 39 anos, já trabalhou junto com o camisa 1 do Fluminense, que está prestes a fazer 45

A Série B do Campeonato Brasileiro 2026 conta com diversos goleiros que já superaram a barreira dos 35 anos. Um deles é Muriel, camisa 1 do Náutico. Aos 39, o jogador contou que tem como espelho um companheiro de posição ainda mais longevo e que já quebrou o recorde de mais partidas oficiais na história do futebol mundial.

“Pude aprender muito com Fábio, com quem tive a honra de jogar no Fluminense. À época, aos 41 anos, ele me respondeu que se sentia melhor com o passar da idade. E isso já faz um bom tempo. Ele continua desempenhando muito bem, até mesmo melhor do que antes. Ele é um espelho para mim e para todos os goleiros”, afirmou Muriel, indicando que também está contente em seguir atuando na carreira.

“Eu tenho me sentido melhor com o passar do tempo. Acho que no futebol, assim como em outras áreas, o aspecto mental é determinante e isso tem me ajudado a superar momentos de instabilidade. Esse aspecto da experiência me ajuda a focar naquilo que é mais importante e também em ser um exemplo para meus companheiros”, ressaltou.

Na rodada passada, Muriel completou a marca de 50 jogos com a camisa do Náutico e destacou o bom ambiente do clube como fundamental para a sequência de jogos.

“Desde que cheguei aqui, eu fui bem recebido, com inúmeras mensagens dos torcedores. Eu me senti bem acolhido, com muito carinho e procuro responder isso dentro de campo, dando alegrias ao torcedor com as vitórias e bom desempenho. É a realização de um sonho. Desde criança, eu sonhava em ser jogador de futebol. Hoje, aos 39 anos, eu me sinto um menino a cada jogo, a cada treino. Espero seguir honrando essa camisa”, pregou.

Além de Muriel, a Série B conta com outros jogadores experientes no gol como Vladimir (36 anos), do Atlético-GO; Diogo Silva (39 anos), da Ponte Preta; Júnior Oliveira e Alex Alves (36 e 39 anos, respectivamente), ambos do São Bernardo; Marcelo Carné (36 anos), do Cuiabá; e Paulo Vítor (37 anos), do Atlético-GO.

Na próxima rodada, o Náutico recebe o América-MG, domingo (10), no Esporte da Sorte Aflitos. O Timbu é o oitavo colocado, com 10 pontos. O Coelho é o lanterna, com dois pontos.

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