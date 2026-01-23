A- A+

Futebol Inspirado em Magrão, Halls é apresentado no Sport Goleiro rubro-negro estreou oficialmente pelo Leão em 2026 na vitória por 5x0 diante do Decisão, na Ilha do Retiro

Vestir a camisa 1 do Sport ganhou uma responsabilidade ainda maior nos últimos 20 anos após a passagem vitoriosa de Magrão pelo clube. Desde então, quem chega para ocupar o posto sabe que a cobrança é alta. O dono da vez é Halls. Apresentado nesta sexta-feira (23), o atleta contou que se inspira no ídolo do Leão para trilhar um caminho vitorioso.





“Conheço a história de Magrão. Sou um grande fã. A responsabilidade é grande e fico muito honrado. Sei o peso de carregar a número 1 do Sport. Vou trabalhar para suprir todas as necessidades possíveis e fazer o meu melhor para ganhar títulos e fazer história como Magrão”, afirmou, elogiando o goleiro campeão da Copa do Brasil pelo Leão em 2008.

Formado na base do Vasco e com passagens por clubes como Náutico, Boa Esporte e Vila Nova, o goleiro contou o que o fez aceitar o convite de vestir a camisa do Sport em 2026.

“O que me fez mudar para cá foi a grandeza do Sport e a visibilidade maior para a carreira. Sem contar nas experiências que tive jogando contra, vendo a torcida apaixonada e o estádio lotado. É uma experiência nova e estou preparado para vivê-la”, declarou.

Titular na goleada do Sport diante do Decisão, por 5x0, na Ilha do Retiro, pelo Campeonato Pernambucano, o goleiro deve seguir na meta para o duelo do sábado (24), perante o Vitória, também na casa rubro-negra.

