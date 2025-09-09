A- A+

JUBs 2025 Instituição de ensino de Pernambuco conquista 11 medalhas no JUBs Praia 2025 Delegação conquistou com seis ouros e foi destaque em modalidades coletivas e individuais

A Uninassau Pernambuco fechou sua participação nos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs) Praia 2025 com um saldo positivo: foram 11 medalhas conquistadas, sendo seis de ouro, duas de prata e três de bronze. O desempenho reforça a força da instituição no esporte universitário brasileiro.

Conquistas coletivas e individuais

Os títulos de ouro foram alcançados nas modalidades futevôlei feminino, beach hand feminino, vôlei de praia masculino, beach soccer masculino, beach wrestling feminino (-50kg) e surf masculino.

A treinadora do beach hand feminino, Monique Costa, destacou a dedicação das atletas após a conquista invicta.

“Estávamos muito determinadas na competição e deu tudo certo. Conseguimos concluir o trabalho de cinco anos que vinha batendo na trave. Não viemos apenas disputar o JUBs Praia, mas também levar o título”, afirmou.

O capitão da equipe de beach soccer, Rafael Padilha, pentacampeão do JUBs e campeão mundial com a seleção brasileira, ressaltou a importância do título para o crescimento dos jovens atletas.

“Estamos dando oportunidade para vários jovens estudarem e viverem do esporte. Temos uns meninos muito novos no time e eles são muito intensos. Foi um grande espetáculo. Minha grande felicidade é representar Pernambuco”, disse.

As pratas ficaram com as equipes de basquete 3x3 e vôlei 4x4. Já os bronzes foram garantidos pelo futevôlei masculino e pelo beach wrestling, nas categorias -70kg (feminino) e até 90kg (masculino).

Investimento no esporte universitário

O bom desempenho é resultado do investimento da Ser Educacional no esporte universitário. A instituição oferece bolsas de até 100% para atletas e conta com mais de 2.500 estudantes bolsistas. Além disso, é heptacampeã do Troféu Eficiência da Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU), com conquistas em 2010, 2012, 2014, 2021, 2022, 2023 e 2024.

Na edição do ano passado do JUBs, a Ser Educacional conquistou 110 medalhas, reafirmando seu protagonismo no cenário esportivo universitário nacional.

Com informações da assessoria

