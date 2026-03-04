A- A+

Corrida Instituto Dimitri Andrade promove corrida pela inclusão no Recife; veja como se inscrever Prova está marcada para o dia 11 de abril, com percurso de 4 quilômetros para o público geral e 100 metros para a modalidade kids

Em celebração ao Abril Azul, mês mundial de conscientização sobre o autismo, o Instituto Dimitri Andrade está com as inscrições abertas para a Dimi Run - Corrida pela Inclusão, que ocorre no dia 11 de abril.



A concentração da corrida está marcada para as 7h, no Parque Alagável Umuarama, localizado na Avenida Desembargador Nestor Diógenes de Melo, no Barro, na Zona Oeste do Recife.



Com percurso de 4 quilômetros para o público geral e 100 metros na modalidade kids, o evento pretende reunir crianças, famílias, atletas amadores e apoiadores da causa em uma manhã de esporte e mobilização social. As inscrições podem ser realizadas por meio na página do evento no site Even3, no valor de R$ 50.

Os participantes receberão camisa oficial do evento, garrafa, bolsa personalizada e medalha. Os três primeiros colocados também serão premiados com troféus temáticos relacionados ao autismo.

“Mais do que uma corrida, a Dimi Run é um movimento coletivo que fortalece o diálogo sobre inclusão e respeito às diferenças. O Abril Azul simboliza essa mobilização por direitos, oportunidades e qualidade de vida para pessoas autistas. A corrida é um espaço de celebração, acolhimento e engajamento comunitário”, afirma a psicóloga Frínea Andrade, especialista em autismo e diretora do Instituto Dimitri Andrade.

A expectativa é reunir participantes de diferentes idades, profissionais da área, famílias atípicas e a população em geral, ampliando a rede de apoio e dando visibilidade à pauta da inclusão por meio do esporte.

Em 2026, o tema da campanha Abril Azul será “Autonomia se constrói com apoio”. Segundo Frínea Andrade, a independência das pessoas com autismo está diretamente ligada ao suporte oferecido pela família, pela escola e pelas políticas públicas.

“A independência e o protagonismo das pessoas autistas são construídos com suporte adequado, políticas públicas, acesso a direitos e uma sociedade verdadeiramente inclusiva. Como mãe atípica, é por isso que tenho lutado ao longo desses anos, tanto pelo meu filho Dimitri, jovem e autista, como por todas as pessoas autistas”, destaca.

