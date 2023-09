Instituto do Autismo realiza primeira edição da Olimpíada da Inclusão em Igarassu, neste sábado (30)

A- A+

O Instituto do Austismo (IDA) realiza a primeira edição da Olimpíada da Inclusão neste sábado (30), na sede do IDA, em Igarassu, Região Metropolitana do Recife (RMR). A grade, que é totalmente gratuita e acontece entre as 14h e 16h, tem como objetivo promover ações lúdicas e esportivas para a comunidade autista em Pernambuco, com uma programação voltada especialmente para crianças e adolescentes neuroatípicos, com idade entre três e 17 anos.

Na programação da Olimpíada da Inclusão estão atividades recreativas e de lazer que conciliam brincadeiras e aprendizados. Entre elas, exercícios de coordenação motora e estimulação cognitiva, além de grade esportiva com as modalidades de beach tênis, vôlei, corrida, natação, futebol e futebol de areia. São disponibilizadas 100 vagas para os interessados em participar do evento, mas ainda é possível realizar a inscrição.

“Um dos nossos maiores propósitos é o olhar solidário, responsável e empático para as pessoas com autismo, acolhendo crianças e adolescentes dentro de uma filosofia inclusiva e de desenvolvimento interpessoal e social. Por isso, mantemos em nosso calendário de ações especialmente direcionadas para a comunidade, fazemos questão de abrir nossas portas para as famílias”, destacou o diretor geral do Instituto do Autismo, Kadu Lins.

Para realizar a inscrição na Olimpíada da Inclusão, basta acessar o perfil do IDA no Instagram (@institutodoautismo) ou este link, que redicionará para uma página de cadastramento. A apresentação de laudo médico é obrigatória.



No evento, o IDA disponibilizará uma equipe profissional especializada para fazer o acompanhamento dos participantes da melhor maneira possível. Entre os integrantes, estão psicólogos, terapeutas ocupacionais, aplicadores aba e educadores físicos.

A iniciativa acontece na sede do Instituto do Autismo em Igarassu-PE, localizada na Av. Barão de Vera Cruz , nº 1500, Cruz de Rebouças.



