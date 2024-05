Instituto Etiene Medeiros abre inscrições para o programa Clínicas Nado Por Tudo; entenda

A- A+

O Programa de Clínicas de Natação Nado Por Tudo está com inscrições abertas a partir desta segunda-feira (6). Promovido pelo Instituto Etiene Medeiros (IEM), os encontros serão realizados nos dia 25 deste mês e 1º de junho, ambos no período da manhã e com as atividades no Complexo Esportivo Santos Dumont, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife.

O projeto é viabilizado por meio da lei de incentivo ao esporte, tendo o BV como facilitador. O objetivo é incentivar a prática da natação, especialmente entre os jovens, com clínicas dedicadas à aprendizagem e aprimoramento dos quatro estilos: nados crawl, peito, borboleta e costas.

Este é o primeiro programa de clínica realizado pelo Instituto, que visa a fortalecer e enriquecer o cenário esportivo de Pernambuco.



O projeto conta com quatro fases distintas, cada uma centrada em um estilo específico, que terá uma clínica de aprimoramento técnico e uma tomada de tempo, permitindo avaliar o progresso dos participantes.



As inscrições, que vão até o próximo dia 19, são para a primeira fase, quando será abordado o nado crawl. Qualquer praticante de natação entre 7 e 17 anos pode se inscrever, desde que tenha conhecimento básico do estilo. Para se inscrever, basta acessar o link.



As outras fases serão dias 17 e 24 de agosto; 9 e 23 de novembro; e, finalizando, 8 e 15 de fevereiro próximo. O estilo de cada uma delas ainda será definido.



Neste primeiro projeto, as clínicas serão realizadas no Grande Recife. Mas o Instituto pretende expandir para outras cidades pernambucanas e para diferentes regiões do País.

Atividades do IEM - O IEM tem um total de 200 alunos no Projeto Braçadas Que Transformam (educacional) e 18 no Time Nado Por Tudo (rendimento).



As atividades são todas gratuitas e realizadas no Complexo Esportivo Santos Dumont. Crianças e jovens que participam do projeto contam com atividades educacionais, culturais e esportivas.

Os alunos contam com aulas de natação, oficina de habilidades, aulas de diversidade, acompanhamento psicossocial, educação alimentar e nutricional, práticas de meditação e yoga.

Veja também

RIO GRANDE DO SUL CBF anuncia R$ 1 milhão e jogadores da seleção pedem doações às vítimas das chuvas no RS