NATAÇÃO Instituto Etiene Medeiros abre novas vagas para crianças e jovens, no Recife Instituto Etiene Medeiros busca jovens entre 7 e 17 anos, que podem se inscrever no Braçadas que Transformam, projeto social do Instituto

Ao longo desta semana, crianças e jovens do Recife (PE) e Região Metropolitana participam do Braçadas que Transformam, projeto social do Instituto Etiene Medeiros (IEM). E, neste mês de maio, estão sendo abertas inscrições para quem quiser passar a fazer parte dessas atividades. As vagas são para alunos entre 7 e 17 anos, preferencialmente para a parte da manhã.

As atividades do projeto do IEM, instituto fundado pela nadadora pernambucana Etiene Medeiros, são realizadas no Centro Esportivo Santos Dumont, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, de terça-feira a sexta-feira.

“É sempre um momento muito especial poder abrir novas turmas para o IEM, ampliando nossa rede de apoio e impactando mais crianças e jovens”, afirma Etiene, que desde abril voltou a morar na capital pernambucana, passando a acompanhar mais de perto o Instituto.

São duas fases para a inscrição, que é gratuita. A primeira pode ser feita no site do IEM (www.institutoetienemedeiros.org/inscricoes). Já a segunda será para definir o nível técnico dos alunos na natação, formando as turmas (adaptação, iniciante ou avançado).

Para confirmar a inscrição, crianças e jovens precisam de documento de identificação com foto, declaração escolar, declaração médica de condicionamento físico para natação e comprovante de participação em políticas de assistência social.

