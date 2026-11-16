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Incentivo Instituto Etiene Medeiros leva programa de práticas esportivas para o Agreste de Pernambuco Etapa do Programa de Clínica Nado ocorreu pela primeira vez em Garanhuns, no último sábado (14)

O município de Garanhuns, no Agreste de Pernambuco, recebeu a etapa do Programa de Clínica Nado por Tudo, realizado pelo Instituto Etiene Medeiros (IEM). Cerca de 70 pessoas entre crianças, adolescentes e educadores da área esportiva participaram do evento, realizado no último sábado (14).

Criado em 2024, o programa ocorreu pela primeira vez fora do Recife, e contou com a participação de moradores de cidades como Caruaru e Terezinha.

A Clínica foi realizada na Associação Garanhuense de Atletismo (AGA) e ofereceu práticas esportivas para jovens com idade entre 7 e 17 anos, buscando apresentar o poder do esporte como ferramenta de autonomia, inclusão e desenvolvimento humano.

A programação também contou com atividades dedicadas aos quatro estilos da natação olímpica: nado de peito, crawl, costas e borboleta.

Instituto oferece aulas no Recife

Na capital pernambucana, o Instituto Etiene Medeiros oferece aulas de natação para alunos que fazem parte da rede estadual de ensino. As atividades acontecem Parque e Centro Esportivo Santos Dumont, na rede do Compaz e no Clube Náutico Capibaribe, de terça a sexta-feira.

Atualmente, as atividades do IEM reúnem mais de 600 alunos e tem como foco o desenvolvimento na natação, além do combate às desigualdades de raça, classe e gênero.

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