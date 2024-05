Instituto Etiene Medeiros, no Recife, abre inscrições para novos alunos neste sábado (1)

A- A+

O Instituto Etiene Medeiros abre, neste sábado (1), as inscrições para novos alunos com idades entre 11 e 17 anos. Com sede no Complexo Esportivo Santos Dumont, em Boa Viagem, Zona Sul do Recife, o projeto visa ampliar o acesso ao esporte, à educação e à cultura na infância e na adolescência. As inscrições são gratuitas e vão até o dia 15 de junho.

Para se inscrever, basta acessar o site do IEM: www.institutoetienemedeiros.org/inscricoes. A inscrição será realizada em duas etapas. Na primeira, basta fazer o preenchimento do formulário on-line e aguardar a chamada para a segunda etapa, programada para a segunda quinzena do mês e que terá uma prova de nivelamento na natação.

Nesse momento, serão passadas todas as informações sobre o cadastro do aluno e os documentos necessários para integrar o projeto, fundado pela nadadora pernambucana Etiene Medeiros.

“Após essas etapas, os alunos selecionados para o projeto estarão iniciando as aulas no mês de julho. É sempre muito bom poder oferecer essa oportunidade com a abertura de novas turmas”, destaca Mayara Araújo, diretora de operações do IEM.

Os novos alunos terão aulas de natação, aulas de diversidade, desenvolvimento socioemocional, educação alimentar e nutricional e práticas de meditação e yoga. Todas as atividades são gratuitas, com foco na natação e no combate às desigualdades de raça, classe e gênero. Atualmente, o IEM tem um total de 200 alunos no Projeto Braçadas Que Transformam (educacional) e 18 no Time Nado Por Tudo (rendimento).





