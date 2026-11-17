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CONSCIÊNCIA NEGRA Instituto Etiene Medeiros promove ações sobre Consciência Negra no Recife Programação reúne atividades de natação, yoga, meditação e educação nutricional para alunos do projeto

O Instituto Etiene Medeiros (IEM) realiza, a partir desta terça-feira (17), uma série de atividades em alusão à Semana da Consciência Negra.

A programação reúne alunos do projeto em ações de natação, desenvolvimento socioemocional, yoga, meditação e educação nutricional.

As atividades ocorrem no Parque e Centro Esportivo Santos Dumont, em Boa Viagem, Zona Sul do Recife.

Atividades

As aulas de natação terão uma dinâmica que combina perguntas sobre a Consciência Negra e desafios na piscina.

Atividade realizada na piscina do Centro Esportivo Santos Dumont | Foto: IEM/Divulgação

Os estudantes serão divididos em grupos e, a cada resposta correta, poderão participar de provas como jogo da velha com pranchas, revezamento de camisa e caça ao bastão, com pontuação para as equipes.

A programação também inclui atividades de desenvolvimento socioemocional, com pintura em aquarela.



Entre terça e quinta-feira, as crianças vão produzir desenhos de árvores, utilizando as raízes como referência para discutir origens e ancestralidade.

Além das ações coletivas, as turmas terão atividades conduzidas por professores do instituto. Na terça e na quarta-feira, a professora Sthephany ficará responsável pelas atividades de desenvolvimento socioemocional, com exibição de curtas.

Também na quarta-feira, a professora Dayse promoverá um jogo da memória com personalidades negras. Na quinta-feira, a professora Ellen conduzirá uma atividade de educação alimentar.

A programação também prevê ações de diversidade às sextas-feiras, ao longo de novembro.

No dia 26, a professora Brunna realizará uma vivência de yoga e meditação sobre Consciência Negra no Compaz.



Na natação, os professores Maurício e Grazi organizarão um quiz com todas as turmas.

Reflexões

As atividades de yoga e meditação vão abordar referências negras e a participação individual e coletiva no combate ao racismo.

Os encontros terão como apoio os livros "Quanta África Tem no Dia de Alguém?", que apresenta influências africanas na linguagem cotidiana, e "Mulheres Negras que Mudaram o Mundo".

A programação também vai abordar as origens africanas da yoga, a partir de referências à filosofia e às práticas do antigo povo de Kemet.

Após as leituras e conversas, os alunos serão convidados a refletir sobre o compromisso com a construção de uma sociedade livre do racismo.

Na área de educação e orientação nutricional, os estudantes participarão da produção de um mural coletivo com o tema “África: um continente de estrelas, descobertas e conhecimentos!”.

A proposta é apresentar contribuições africanas para a produção de conhecimento e para a história da humanidade.

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