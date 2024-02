A- A+

Projeto Educacional Instituto Etiene Medeiros recebe 200 alunos para o início das aulas em 2024 Localizado no Centro Esportivo Santos Dumont, no Recife, Instituto apresentou um crescimento de 20% no número de alunos, em relação ao ano passado

O Instituto Etiene Medeiros (IEM) está recebendo, neste mês de fevereiro, os seus novos alunos. Com as novas turmas de crianças e jovens entre 7 e 17 anos, o Instituto conta agora com um total de 200 alunos no Projeto Educacional, além de 18 no Rendimento. Um aumento de mais de 20% em relação a 2023.

O IEM vem crescendo em número de alunos ano após ano, e por isso está sempre buscando a realização de novos projetos. Em 2024, o instituto terá novas edições de dois eventos que já são destaque no seu calendário: o Festival IEM, que chega a sua terceira edição e que reuniu mais de 400 crianças no ano passado, tornando-se referência em Pernambuco, e o Congresso IEM, que fez sua estreia em 2023, e que mais uma vez promoverá o encontro com grandes nomes do esporte e da pedagogia.

O Instituto está trabalhando, também, em um novo projeto de quatro clínicas, o “Nado por Tudo”. O programa promete ser inovador e pioneiro, além de contar a presença de nomes que são referência na natação.



Em suas diferentes ações, o IEM tem como missão ampliar o acesso ao esporte, à educação e à cultura na infância e adolescência. As atividades do Instituto, fundado pela nadadora pernambucana Etiene Medeiros, são todas gratuitas e realizadas no Centro Esportivo Santos Dumont, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife.



“Iniciando mais um ano de atividades, recebendo os novos alunos e projetando ações e eventos que venham de encontro aos objetivos do Instituto. É sempre muito gratificante acompanhar o retorno das aulas”, afirma Etiene.



Os alunos do IEM contam com aulas de natação, oficina de habilidades, aulas de diversidade, acompanhamento psicossocial, educação alimentar e nutricional, práticas de meditação e yoga, proporcionando desenvolvimento integral. Além das ações esportivas, o instituto também contribui em áreas como cidadania, cultura e diversidade, ajudando na formação de novas gerações mais engajadas socialmente.



IEM, Educação e esporte como ferramentas de transformação social - O IEM reúne um total de 160 alunos, unindo educação e esporte como ferramentas de transformação social. As atividades são realizadas no Centro Esportivo Santos Dumont, em Boa Viagem, Recife (PE), de terça a sexta-feira e são gratuitas. O IEM busca proporcionar desenvolvimento integral às crianças e jovens que participam do projeto, com foco na natação e no combate às desigualdades de raça, classe e gênero. Os alunos fazem parte da rede pública de ensino do Estado de Pernambuco e precisam participar de até 75% das atividades mensais do IEM para garantirem permanência no projeto.

Etiene Medeiros - Primeira brasileira a conquistar uma medalha de ouro em um Mundial de Natação, Etiene está entre as melhores do mundo nos 50 metros costas há seis anos. Antes do título em 2017, em Budapeste (HUN), foi quarta colocada no Mundial em Barcelona 2013 e bronze em Kazan 2015. Ela também é bicampeã do mundo em piscina curta (Doha/2014, quando bateu o recorde mundial, e Windsor/2016), além da vitória no revezamento medley misto em 2014. Em 2019, acrescentou mais uma medalha em Mundiais, a prata nos 50 m costas. Única brasileira bicampeã pan-americana de natação - ganhou ouro nos 100 m costas em Toronto, em 2015, e nos 50 m livre em Lima, em 2019 -, Etiene soma nove medalhas no Pan, sendo quatro no Canadá e cinco no Peru.





Veja também

OLÍMPIADAS Jogos Paralímpicos têm seis meses para vencer e convencer