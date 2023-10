Instituto Etiene Medeiros reúne 400 estudantes do Recife para Festival de Natação neste sábado (21)

A- A+

O Instituto Etiene Medeiros (IEM) promove, neste sábado (21), a segunda edição do Festival IEM de Natação com a presença de 400 crianças e adolescentes no Centro Esportivo Santos Dumont, no bairro de Boa Viagem, Zona Sul do Recife.



O evento, que ocorre das 8h às 13h, tem como objetivo unir esporte e lazer e recebe estudantes do instituto, da Erem Santos Dumont e do Compaz Ariano Suassuna, com idades entre sete e 17 anos.



O já tradicional nado inaugural marca a abertura do Festivald e Natação, seguido de etapas de 25 metros livre para os alunos. Todos que participarem recebem medalhas confeccionadas com plástico de fonte renovável, produzidas pelo Projeto Geração 4.

O evento busca impactar as vidas de alunos do Instituto, suas famílias e comunidades, além de receber a participações de pessoas de outras instituições. O festival é gratuito, e quem deseja contribuir com a comunidade, pode doar alimentos no mesmo local onde as atividades são realizadas. Essas doações são voluntárias e destinadas a projetos sociais locais. As inscrições já foram encerradas.

O IEM é uma organização sem fins lucrativos que reúne um total de 160 alunos com o objetivo de unir educação ao esporte para atuar como ferramente de transformação social. As atividades são realizadas no Centro Esportivo Santos Dumont, de terça a sexta-feira e são gratuitas.

A organização leva o nome da pernambucana Etiene Medeiros, a primeira brasileira a conquistar uma medalha de outro em um Mundial de Natação. Antes do título em 2017, em Budapeste, na Hungria, Etiene foi quarta colocada no Mundial em Barcelona em 2013 e bronze em Kazan, na Rússia, em 2015, entre outros muitos títulos e recordes.

