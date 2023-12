A- A+

Natação Instituto Etiene Medeiros tem primeira aluna na disputa de um campeonato nacional de natação A pernambucana Maria Elisa, atleta que iniciou o projeto do IEM em 2021, participa entre esta terça-feira (5) e o sábado (9) da edição 2023 do Campeonato Brasileiro Juvenil de Verão, em São José do Rio Preto, interior paulista

A jovem Maria Elisa dos Santos Nascimento, 15 anos, é a primeira aluna do Instituto Etiene Medeiros (IEM) a viajar para um campeonato nacional de natação. A pernambucana dá um passo importante em sua trajetória na modalidade seguindo os caminhos já trilhados pela conterrânea Etiene Medeiros, medalhista de ouro no Mundial de Natação e fundadora do Instituto que leva seu nome.

As atividades do IEM são realizadas no Centro Esportivo Santos Dumont, no bairro de Boa Viagem, zona sul do Recife. Além das aulas de natação e várias atividades esportivas, o Instituto enfatiza o desenvolvimento educacional, promovendo relacionamentos mais próximos entre pais, alunos e professores.

Maria já está em São José do Rio Preto, no interior paulista, para o Campeonato Brasileiro Juvenil de Verão de Natação. Ela conseguiu os índices para nadar os 50 m e 100 m livres. A competição começou nesta terça-feira (5) e vai até o sábado (9).

Maria está acompanhada do coordenador técnico do IEM, Antônio Coutinho, que a levou para nadar pela primeira vez no Instituto e que se tornou exemplo para suas braçadas. Logo na chegada ao Brasileiro, em Rio Preto, a nadadora recebeu as boas-vindas de Fernando Vanzella, treinador de Etiene Medeiros por 10 anos, responsável pela natação no SESI-SP.

Maria participou em 2022 de sua primeira competição fora do Recife, em João Pessoa, na Paraíba: o Campeonato Norte/Nordeste de Natação.

Desde pequena, a natação faz parte da vida de Maria, apoiada pelos pais, Maria Elisângela e Artur Henrique. Ela começou a nadar pelo Compaz, Centro Comunitário, em Recife. Depois, se tornou a primeira atleta do Instituto, ao lado de Jader Lucas.

Para disputar o Brasileiro em Rio Preto, Maria fez sua primeira viagem de avião, levando na bagagem a motivação de ter conquistado a primeira medalha regional para o Instituto e, agora, os primeiros índices para participação em um campeonato nacional.

“Estamos muito felizes com essa conquista da Maria, de chegar à disputa do Brasileiro Juvenil, a primeira competição nacional do Instituto, ela que iniciou o projeto aqui com a gente. Uma experiência que guardará na memória para sempre e todos nós também”, destaca Etiene Medeiros.

