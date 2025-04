A- A+

Natação Instituto Etiene Medeiros realiza evento de natação acessível ao público em parceria com o Sport Troféu União das Águas reunirá 500 nadadores neste sábado (5), no Centro Esportivo Santos Dumont, na Zona Sul do Recife

O Instituto Etiene Medeiros (IEM), em parceria com o Sport, promove, neste sábado (5), a primeira etapa do Circuito Estadual de Natação 2025 – Troféu União das Águas.

O evento esportivo, que promete reunir nadadores de todas as idades, acontece no Centro Esportivo Santos Dumont, na Zona Sul do Recife, a partir das 8h.





A prova contará com mais de 500 atletas não federados de diversas categorias, proporcionando uma experiência esportiva inclusiva e estimulante. O evento é aberto ao público.

As provas individuais serão disputadas nos estilos livre e costas, abrangendo atletas desde a categoria Botinho (até 6 anos) até a Absoluto (a partir de 17 anos). Todos os inscritos nas categorias Botinho a Petiz 2 receberão medalhas de participação, enquanto os três melhores tempos das categorias Infantil ao Absoluto serão premiados.

A nadadora olímpica Etiene Medeiros, fundadora do IEM, destacou a importância do evento para a democratização da natação na região.

“Ter um evento desse porte em Pernambuco é fundamental para tornar a natação mais acessível. Nosso objetivo é proporcionar experiências esportivas que possam transformar vidas, promovendo inclusão e bem-estar. Eu comecei assim e sei o impacto que isso tem na formação de uma pessoa”, destacou.

A estrutura foi planejada para garantir acessibilidade a todos, com rampa de acesso à piscina, vaga PCD no estacionamento e banheiros adaptados, assegurando conforto e autonomia para pessoas com deficiência. Além disso, reafirma sua responsabilidade ambiental ao promover coleta seletiva de resíduos, incentivando práticas sustentáveis e a conscientização dos participantes.

O coordenador técnico do IEM, Antônio Coutinho, reforça a relevância da iniciativa para ampliar o acesso à natação.

“Essa é uma grande oportunidade para incentivar a participação esportiva de crianças e jovens. Queremos que todos tenham a chance de vivenciar o esporte, independentemente do nível técnico, e desenvolvam valores como disciplina, dedicação e superação”, afirmou.

Intercâmbio sociocultural

Além das competições aquáticas, o evento contará com um intercâmbio sociocultural, onde um grupo artístico local se apresentará, destacando a identidade pernambucana e promovendo a integração entre atletas e público. A programação inclui ainda uma cerimônia de abertura e a premiação oficial dos atletas.

O evento é uma realização do Instituto Etiene Medeiros e do Sport Club do Recife, com patrocínio do Banco do Nordeste e do Governo Federal, e conta com o apoio da Agência Maúna.



