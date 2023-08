Instituto na Bahia retira nome e foto de Daniel Alves da sede após prisão por estupro

A- A+

A foto e o nome do Daniel Alves, que está preso na Espanha desde janeiro sob acusação de estupro, desapareceram da fachada de uma ONG em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. O local, que levava o nome do atleta desde 2021, passou a se chamar Instituto Liderança.

A reportagem do portal Uol Notícias constatou a alteração no letreiro da organização. Não se sabe quando ocorreu a mudança. Nas redes sociais, o nome do brasileiro ainda aparecia em coletes e na quadra em fotos ligadas ao instituto no começo deste mês.

Em 20 de janeiro, Daniel Alves foi colocado sub custódia depois de ser denunciado por uma jovem de 23 anos com quem estava numa boate de Barcelona, em dezembro. A mulher disse que o atleta forçou uma relação sexual no banheiro do estabelecimento.

O lateral, que nega ter cometido o crime, vai a julgamento nos próximos meses. Na ocasião, o instituto divulgou uma nota em que citava "a confiança na marca e no comportamento ético e sua conduta ilibada".

De acordo com o "Uol", depois da prisão de Daniel Alves, o instituto perdeu parcerias, principalmente com o poder público. Atualmente, o espaço de mil metros quadrados está praticamente desocupado, embora mantenha o convênio com a Prefeitura de Salvador. A gestão do instituto não se manifestou sobre o caso.

O local já levava o nome "Instituto Liderança" até maio de 2021, quando o jogador assumiu o espaço.

