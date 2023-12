Instituto Sinergia promove doação de tênis de corrida e alimentos durante evento esportivo no Recife

A- A+

Transformar a vida das pessoas por meio do esporte. É com esse objetivo que o Instituto Sinergia ESG está co-realizando o Desafio Corredores da Zona Norte (Desafio CZN), que acontece neste fim de semana, no Recife, em comemoração aos 11 anos da Assessoria Esportiva. O evento acontece de quinta (7) a domingo (10), e para beneficiar uma comunidade de Santo Amaro, o Instituto arrecadará alimentos não perecíveis e tênis de corrida, para incentivar os jovens a ingressarem no mundo esportivo. Além disso, a ação, fruto de uma parceria entre o Sinergia e o Desafio CZN, realizará ainda uma aula de ginástica funcional com os instrutores da assessoria na comunidade, com o propósito de inspirar jovens a buscar um novo caminho por meio do esporte.



As doações também podem ser realizadas diretamente para o Instituto Sinergia e o Desafio. Para isso, basta enviar uma mensagem para o perfil @cznassessoriaesportiva no Instagram.



Segundo o diretor do Instituto Sinergia, Emanuel Cajá, o objetivo da realização do evento se dá para levar educação e acesso ao esporte aos que estão em situação de vulnerabilidade. “Nosso instituto tem como propósito promover educação e cultura através do esporte, aproximando empresas às comunidades, através de ações sociais, ambientais e esportivas”, disse.





A escolha pela ação realizada durante os 4 dias de evento, se dá porque o Desafio consegue abranger um público diverso e em uma modalidade que vem crescendo. Prova disso é que no primeiro semestre deste ano, foi possível observar um crescimento de 14,4% no número de organizadores de corridas no Brasil. Outro dado que mostra como as corridas de rua são importantes, é que uma pesquisa do Ticket Sports, mostra que 98,5% dos atletas acreditam que a prática de esporte é ferramenta fundamental para a manutenção da própria saúde mental.



“O desafio da CZN é muito bem pensado, em um único evento se consegue atender diversos públicos, desde quem está buscando alcançar os primeiros passos no mundo das corridas de rua, como também atende aos atletas amadores mais exigentes, isso porque ao longo dos 4 dias de prova é possível escolher apenas curtas distâncias, como também buscar se superar e realizar distâncias de meia maratona e maratona em dias consecutivos”, considera Emanuel.



Segundo o diretor, é importante que ações como a que será executada neste fim de semana conscientizem as empresas para buscar práticas mais sociais e sustentáveis, gerando benefícios para todos em seu entorno. “Observamos que por meio do esporte é possível não apenas brincar, mas transformar realidades, educar, colaborar, cooperar, dar exemplos e contribuir para a formação de jovens ainda mais comprometidos, resilientes e preparados para os desafios da vida moderna. Nosso objetivo é o de colaborar e auxiliar com ações nas comunidades e entornos, transformando realidades”, enfatiza Cajá.



É esperado que o movimento desperte e atraia voluntários, patrocinadores e organizações para o projeto que visa ampliar o acesso ao esporte na Região Metropolitana do Recife. Os planos para 2024 são ainda maiores. “Pretendemos, até o próximo ano, consolidar parcerias sustentáveis a fim de viabilizar uma escolinha de atletismo, basquete e de judô, envolvendo jovens e crianças de comunidades vulneráveis socialmente, oferecendo treinamento, alimentação e perspectiva de desenvolvimento através do esporte”, Finaliza Emanuel.

