Instituto Vini Jr. inaugura Centro de Tecnologias Base em escola da Rede Municipal do Recife

Nesta quarta-feira (23), às 10h, representantes do Instituto Vini Jr. e da Fundação Casas Bahia inauguram um Centro de Tecnologias Base na Escola Municipal Professor Júlio de Oliveira, localizada no bairro da Imbiribeira. Este é o segundo CT Base em Pernambuco - o primeiro foi inaugurado em dezembro do ano passado no município de Cabrobó. Criado em 2020 pelo jogador e sua família, o Instituto é uma organização sem fins lucrativos que se propõe a desenvolver colaborativamente com as escolas públicas inovações nos processos de ensino e aprendizagem.





O CT Base é um projeto de inovação educacional que contempla infraestrutura, capacitações e métodos para instrumentalizar professores e gestores das escolas públicas na melhoria dos processos de ensino e aprendizagem dos estudantes. Essas inovações tem o intuito de atender diferentes realidades escolares, territoriais e geracionais, oportunizando a autonomia dos estudantes, a integração da família nos processos educativos e o suporte aos educadores.



Esses centros são equipados com celulares, notebooks, TVs e tablets que dão suporte ao ensino dos estudantes. Com ambientes que remetem a um estádio de futebol - com grama sintética, puffs e poucas mesas - professores e estudantes com idades entre 6 e 10 anos vivenciam um processo educacional mais dinâmico e interativo.



Para auxiliar no processo de ensino e aprendizagem, os professores contam com o apoio do aplicativo BASE, que traz diretrizes com relação à rotina da sala de aula. A ferramenta usa elementos do futebol para atrair a atenção dos estudantes e conta com diversos conteúdos de Matemática; Língua Portuguesa; Ciências; História; e Geografia. Todos estes conteúdos, é importante ressaltar, estão de acordo com as regras da Base Nacional Comum Curricular (BNCC).



A instalação do CT Base na Escola Municipal Professor Júlio de Oliveira conta com o apoio da Fundação Casas Bahia, que vai contribuir diretamente com a manutenção do Centro que, além de Pernambuco, foi implementado também em escolas públicas do Rio de Janeiro (RJ), São Gonçalo (RJ) e Rio Preto (MG).



Além disso, o subsídio da Fundação permitirá o desenvolvimento de uma Tecnologia Educacional capaz de facilitar os processos de ensino e aprendizagem no segundo segmento do Ensino Fundamental Anos Finais (6º ao 9º ano) de escolas públicas, considerando a realização de pesquisas e testes de usabilidade com os usuários (estudantes e professores). Atualmente, a metodologia é aplicada aos estudantes do Ensino Fundamental Anos Iniciais (1º ao 5º ano), beneficiando crianças de 6 a 10 anos.



A indicação da Escola Municipal Professor Júlio de Oliveira para implementação do CT Base foi da Secretaria Executiva de Gestão Pedagógica, por meio da Gerência de Alfabetização e Letramento, Educação Infância e Anos Iniciais. A unidade encontra-se no grupo prioritário com vulnerabilidade, na qual é necessário um olhar diferenciado para melhorar as ações e estratégias pedagógicas.

