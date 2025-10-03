Sex, 03 de Outubro

Krav Maga

Krav Maga: Instrutor Carlos Bradley realiza aula inaugural aberta ao público em Recife

Evento gratuito será realizado no dia 5 de outubro, na Academia Rise do Espinheiro, e marca a chegada do novo integrante da Federação Sul Americana de Krav Maga

Federação Sul Americana de Krav Maga promove aula de defesa pessoal aberta ao públicoFederação Sul Americana de Krav Maga promove aula de defesa pessoal aberta ao público - Foto: Divulgação

A Federação Sul Americana de Krav Maga (FSAKM) promove, no próximo domingo (5), uma aula inaugural de defesa pessoal aberta ao público em Recife. O encontro será conduzido pelo novo instrutor da entidade na capital pernambucana, Carlos Bradley, e acontecerá das 8h às 10h, na Rise, Unidade Espinheiro, localizada na Rua Conselheiro Portela, nº 656. A atividade é gratuita.

Defesa pessoal acessível a todos

O Krav Maga foi criado na década de 1940, em Israel, por Imi Lichtenfeld, com o objetivo de permitir que qualquer pessoa, independentemente da idade ou preparo físico, pudesse se defender de agressores, armados ou não. Trazido ao Brasil em 1990 pelo Grão-Mestre Kobi Lichtenstein, a técnica é reconhecida como arte de defesa pessoal, sem competições ou regras esportivas.

Simplicidade e objetividade nas técnicas

As técnicas são baseadas em movimentos naturais do corpo humano e buscam atingir pontos sensíveis do agressor, como olhos, nariz e região genital. Dessa forma, a prática dispensa a força bruta e garante que pessoas de diferentes biotipos tenham condições de se proteger. Além da parte física, o treinamento também contribui para o autocontrole, confiança e disciplina.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Benefícios para mulheres e famílias

Atualmente, cerca de 30% dos alunos da Federação são mulheres. Para elas, a prática representa uma mudança na relação com o medo e contribui para maior segurança pessoal e familiar. Além de benefícios para a saúde, há ganhos emocionais relacionados ao controle das reações em situações de estresse ou violência.

Serviço

Aula inaugural de Krav Maga, Instrutor Carlos Bradley
Data: 5 de outubro de 2025
Horário: das 8h às 10h
Local: Rise Espinheiro, Rua Conselheiro Portela, nº 656, Recife/PE
Mais informações: kravmaga.com.br

Com informações da assessoria

