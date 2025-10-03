Krav Maga: Instrutor Carlos Bradley realiza aula inaugural aberta ao público em Recife
Evento gratuito será realizado no dia 5 de outubro, na Academia Rise do Espinheiro, e marca a chegada do novo integrante da Federação Sul Americana de Krav Maga
A Federação Sul Americana de Krav Maga (FSAKM) promove, no próximo domingo (5), uma aula inaugural de defesa pessoal aberta ao público em Recife. O encontro será conduzido pelo novo instrutor da entidade na capital pernambucana, Carlos Bradley, e acontecerá das 8h às 10h, na Rise, Unidade Espinheiro, localizada na Rua Conselheiro Portela, nº 656. A atividade é gratuita.
Defesa pessoal acessível a todos
O Krav Maga foi criado na década de 1940, em Israel, por Imi Lichtenfeld, com o objetivo de permitir que qualquer pessoa, independentemente da idade ou preparo físico, pudesse se defender de agressores, armados ou não. Trazido ao Brasil em 1990 pelo Grão-Mestre Kobi Lichtenstein, a técnica é reconhecida como arte de defesa pessoal, sem competições ou regras esportivas.
Simplicidade e objetividade nas técnicas
As técnicas são baseadas em movimentos naturais do corpo humano e buscam atingir pontos sensíveis do agressor, como olhos, nariz e região genital. Dessa forma, a prática dispensa a força bruta e garante que pessoas de diferentes biotipos tenham condições de se proteger. Além da parte física, o treinamento também contribui para o autocontrole, confiança e disciplina.
Benefícios para mulheres e famílias
Atualmente, cerca de 30% dos alunos da Federação são mulheres. Para elas, a prática representa uma mudança na relação com o medo e contribui para maior segurança pessoal e familiar. Além de benefícios para a saúde, há ganhos emocionais relacionados ao controle das reações em situações de estresse ou violência.
Serviço
Aula inaugural de Krav Maga, Instrutor Carlos Bradley
Data: 5 de outubro de 2025
Horário: das 8h às 10h
Local: Rise Espinheiro, Rua Conselheiro Portela, nº 656, Recife/PE
Mais informações: kravmaga.com.br
