Insultos de torcedores do Valencia são a décima denúncia de racismo contra Vini Júnior em La Liga

Os insultos racistas deste domingo foram o décimo caso de discriminação em partidas de La Liga, a liga espanhola de futebol, com o atacante Vinícius Júnior como alvo.



O Real Madrid apresentou denúncia nesta segunda-feira à Procuradoria-Geral do Estado, especificamente à Procuradoria contra crimes de ódio e discriminação, pelos ataques de torcedores do Valencia ao craque brasileiro. A La Liga publicou uma nota oficial em que afirma que já ter pedido as imagens do jogo para investigar o episódio e prometeu tomar as ações cabíveis, se o crime for confirmado.

Depois dos ataques, o craque brasileiro deixou em aberto, pela primeira vez, o futuro no futebol espanhol. Entre as denúncias, compiladas nesta segunda pelo jornal "Marca", três já foram arquivadas.

Veja abaixo os outros episódios de racismo contra Vinícius Júnior e o andamento das denúncias.

Barcelona x Real Madrid (24/10/2021)

La Liga apresentou uma denúncia à Procuradoria especializada em crimes de ódio de Barcelona, depois que Vinícius Júnior foi alvo de cânticos racistas da torcida. A acusação foi arquivada porque, segundo o "Marca", a polícia não conseguiu identificar os autores do fato.



Mallorca x Real Madrid (14/03/2022)

La Liga fez uma denúncia à Procuradoria especializada de Baleares por gritos racistas de torcedores direcionados a Vinícius Júnior. Segundo o "Marca", as autoridades locais destacaram que as expressões e sons proferidos das arquibancadas eram "sem dúvida típicos de atitudes profanas e desprezíveis". Apesar de considerar os gritos "vexatórios e absolutamente rejeitáveis", a Procuradoria avaliou que eles "não pareciam ter a dimensão penal pública que se postulava" e arquivou o caso.

Atlético de Madrid x Real Madrid (18/09/2022)

La Liga apresentou queixa à Procuradoria especializada em Madrid por gritos racistas dirigidos ao jogador antes do clássico, nas imediações do estádio. O caso também foi arquivado.

De acordo com o "Marca", a Procuradoria analisou que não havia "ato concreto a imputar a uma pessoa determinada e, uma vez contextualizados os insultos de natureza racista, tampouco integrariam um delito contra a dignidade da pessoa afetada".

A Procuradoria considerou que os atos eram "desagradáveis, inoportunos e desrespeitosos" e que ocorreram num contexto de jogo de futebol de máxima rivalidade. Mas destacou que a partida foi marcada por "outras alusões pejorativas ou zombeteiras" e que os ataques racistas "não se repetiram além de dois atos que duraram alguns segundos".

Valladolid x Real Madrid (30/12/2022)

{A liga espanhola de futebol apresentou uma denúncia à Comissão Anti-violência, ao Comitê de Competição da Federação Espanhola de Futebol e à Justiça de Valladolid. Foram instauradas diligências penais após a identificação de vários responsáveis pelos insultos racistas.

A Comissão Anti-violência propôs sanções de 4 mil euros. Já o Real Valladolid retirou o abono a sócios do clube identificados pela polícia pelo prazo de três temporadas e meia.

Valdebebas, antes de Real Madrid x Atlético na Copa do Rei (26/01/2023)

Em janeiro, uma faixa com os dizeres "Madrid odeia o Real" e um boneco com a camisa de Vini Júnior foram pendurados em uma ponte de Valdebebas, horas antes do clássico. Na época, o Atlético divulgou nota de repúdio e considerou a atitude "absolutamente repugnante e inadmissível".

La Liga apresentou uma denúncia ao Tribunal de Instrução nº 28 de Madrid. Segundo o "Marca", as autoridades trabalham para identificar os responsáveis pelo ato.

Mallorca x Real Madrid (05/02/2023)

A La Liga apresentou uma denúncia após insultos de um torcedor contra Vinícius Júnior. O caso foi admitido para processamento no Tribunal de Instrução nº 3 de Palma de Mallorca e acabou sendo resolvido com uma multa de 4 mil euros, proposta pela Comissão Estatal contra a Violência, o Racismo, a Xenofobia e a Intolerância no Desporto. O torcedor foi proibido de acessar arenas esportivas por um ano. O clube anunciou o veto ao sócio acusado por três anos, segundo o "Marca".

Em março deste ano, o Mallorca identificou outro acusado de proferir insultos racistas contra vários jogadores por meio da rede social TikTok. Ele teve a carteira de sócio retirada por seis meses.

Osasuna x Real Madrid (18/02/2023)

A liga espanhola denunciou o caso aos tribunais de Pamplona depois que Vinícius Júnior foi alvo de cânticos racistas. A denúncia ainda está pendente de solução.

Betis x Real Madrid (05/03/2023)

La Liga apresentou queixa aos tribunais de Sevilla por insultos racistas contra Vini Júnior a partir de uma arquibancada do estádio Benito Villamarín. A denúncia ainda está pendente de solução.

Barcelona x Real Madrid (19/03/2023)

Vinícius Júnior foi alvo de insultos racistas durante a partida, no Camp Nou. La Liga apresentou queixa aos tribunais de Barcelona, mas a denúncia ainda está pendente de solução.

