Insultos racistas contra Vini Jr. já resultaram em cinco condenações na Espanha; veja casos

O atacante brasileiro Vinicius Junior, do Real Madrid, que denunciou ter sido alvo de insultos racistas do argentino Gianluca Prestianni durante partida da Liga dos Campeões entre Benfica e Real Madrid, acumula na Espanha uma série de episódios de racismo que já resultaram em cinco condenações judiciais.

O caso ocorrido em Lisboa é o primeiro em que o jogador afirma ter sido ofendido por outro atleta. Até então, os ataques racistas relatados por Vinicius tinham como autores torcedores.

Os episódios envolvendo o brasileiro marcaram um novo momento no combate ao racismo no futebol espanhol. Desde junho de 2024, a Justiça do país passou a aplicar penas de prisão por insultos racistas em estádios, enquadrando os casos como crimes contra a integridade moral com agravante por motivação de ódio.

A primeira condenação, também inédita na Espanha em casos desse tipo, ocorreu em junho de 2024. Três torcedores do Valencia foram condenados a oito meses de prisão por insultos dirigidos a Vinicius durante partida realizada em 21 de maio de 2023, no estádio Mestalla, entre Valencia e Real Madrid. A sentença considerou os réus culpados de crime contra a integridade moral com agravante por motivação de ódio.

Em julho de 2024, um tribunal de instrução de Parla, em Madri, condenou um torcedor a oito meses de prisão por insultos contra Vinicius e seu companheiro de equipe Antonio Rüdiger na seção de comentários do jornal esportivo Marca. Além da pena, o réu foi proibido de participar do fórum por 20 meses. Ele foi considerado culpado de dois crimes contra a integridade moral agravados por motivos racistas.

Três meses depois, um homem foi condenado a um ano de prisão e a três anos de proibição de acesso a estádios por um tribunal de Palma por proferir comentários racistas em dois jogos disputados no estádio Son Moix, em fevereiro de 2023 — em um deles contra Vinicius e, no outro, contra o jogador do Villarreal Samu Chukwueze.

Em maio de 2025, o Tribunal Provincial de Valladolid condenou cada um dos cinco acusados de insultar Vinicius em partida realizada em 30 de dezembro de 2022, no estádio José Zorrilla, a um ano de prisão por crime de ódio.

A condenação mais recente ocorreu em junho de 2025, quando quatro integrantes do grupo ultra Frente Atlético foram responsabilizados por pendurar um boneco com a camisa de Vinicius, em janeiro de 2023, na véspera de um clássico entre Real Madrid e Atlético de Madrid.

Os réus reconheceram em juízo os fatos, caracterizados como crime de ódio e de ameaças, e receberam penas entre 14 e 22 meses de prisão. Após acordo com a acusação e o Ministério Público, evitaram o cumprimento de pena em regime fechado, sendo condenados a multas, medidas de inibição e proibição de se aproximar do jogador e de frequentar estádios.

