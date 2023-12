A- A+

Futebol Inteligência Artificial será tema do ESPN Bola de Prata Sportingbet 2023 Evento vai premiar os melhores atletas e treinadores da Série A, tanto no masculino quanto no feminino

A Inteligência Artificial será o tema principal da 54ª edição do prêmio ESPN Bola de Prata Sportingbet, que será realizado no dia 7 de dezembro, em São Paulo. A premiação é a mais tradicional do futebol brasileiro, escolhendo melhores atletas e treinadores da Série A, tanto no masculino quanto no feminino. O evento poderá ser assistido ao vivo na ESPN e Star+ a partir de 12h.

A ideia da premiação é abordar os avanços tecnológicos e os impactos no esporte. O ESPN Bola de Prata contará com palco formado por seis cenários diferentes: Palco do Apresentador; Palco da Entrega dos Prêmios; Palco Musical; Túnel de Entrada; Mesa do DJ; e a Cabine de React Ao Vivo, liderada pela jornalista Mariana Spinelli. O último cenário será o Camarote de Influencers, comandado por Eduardo de Meneses, que contará com personalidades relevantes das redes sociais dos esportes e do entretenimento.

O grande atrativo do cenário será a “Bola Big Data”, que estará em destaque no centro da estrutura. Fazendo o papel da Inteligência Artifical, o elemento interativo trará informações ao longo da cerimônia para os apresentadores e premiados.

Além de abordar a IA, o Bola de Prata fará a premiação mais diversificada de sua história indo além do futebol em sua narrativa para valorizar os diferentes tipos de inteligência humana. A cerimônia deste ano contará com convidados de campos variados para a entrega dos prêmios, que se destacam por suas inteligências: Musical, Espacial, Corporal-Cinestésica e Línguistica, entre outras. O evento também contará com atrações musicais que serão exibidas para todo País.

Criado em 1970 pela Revista Placar e produzido exclusivamente pela ESPN desde 2016, o ESPN Bola de Prata Sportingbet é reconhecido nacionalmente como o prêmio mais antigo e prestigiado do futebol brasileiro da atualidade, coroando temporadas espetaculares de lendas que marcaram época no cenário nacional e internacional da modalidade com a Bola de Ouro. Dentre os ganhadores deste troféu estão nomes de destaque no Brasil e no mundo, como: Zico, Dirceu Lopes, Toninho Cerezo, Falcão, Rogério Ceni, Romário, Ronaldinho Gaúcho, Kaká, Adriano e Neymar.

Veja também

Premier League Top 4 da Premier League pode abrir distância na 14ª rodada