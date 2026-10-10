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Futebol

Inter atropela Parma se isola na liderança do Italiano

Sem precisar de seu capitão e artilheiro Lautaro Martínez, que ficou no banco até o segundo tempo, o time de Milão atropelou o Parma em San Siro

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O atacante Lautaro Martinez chuta a bola durante partida contra o ParmaO atacante Lautaro Martinez chuta a bola durante partida contra o Parma - Foto: Piero Cruciatti / AFP

A Inter de Milão assumiu a liderança isolada do Campeonato Italiano neste sábado (10), após uma vitória tranquila por 3 a 0 sobre o Parma em jogo válido pela 6ª rodada da competição.

As três semanas da longa data Fifa não afetaram os 'nerazzurri'.

Sem precisar de seu capitão e artilheiro Lautaro Martínez, que ficou no banco até o segundo tempo, o time de Milão atropelou o Parma em San Siro.

Aproveitando um corte malfeito pelo goleiro adversário, Petar Sucic abriu o placar aos 13 minutos. Pouco depois, Hakan Calhanoglu ampliou a vantagem cobrando pênalti (18').

Não convocado para a seleção francesa, Marcus Thuram mandou seu recado ao técnico Zinedine Zidane ao fazer 3 a 0 e marcar seu terceiro gol na temporada (31').

Com essa vitória, a Inter (16 pontos) passará pelo menos a noite deste sábado na liderança.

A equipe abre três pontos de vantagem sobre Roma (2ª) e Lazio (3ª), que jogam, respectivamente, fora de casa contra o Como (8º) e em casa contra o Monza (15º) no domingo.

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Em seu primeiro jogo no comando do Parma, substituindo o espanhol Carlos Cuesta, o campeão mundial de 2006 Alberto Gilardino não teve a estreia desejada.

O time agora é o 17º colocado, com quatro pontos somados, empatado com a primeira equipe na zona de rebaixamento, a Fiorentina (18ª), derrotada horas antes por 2 a 1 pelo Genoa na abertura da 6ª rodada.

Jogos da 6ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:
Sábado:

Genoa - Fiorentina                             2 - 1

Inter - Parma                                  3 - 0

(15h45) Napoli - Frosinone

Domingo:

(07h30) Como - Roma

(10h00) Lazio - Monza

Lecce - Bologna

(13h00) Sassuolo - Milan

(15h45) Cagliari - Juventus

Segunda-feira:

(13h30) Atalanta - Unione Venezia

(15h45) Torino - Udinese

Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  Sg

1. Inter                   16   6   5   1   0  18   8  10

2. Roma                    13   5   4   1   0  14   3  11

3. Lazio                   13   5   4   1   0   8   3   5

4. Cagliari                12   5   4   0   1   5   2   3

5. Milan                   11   5   3   2   0  10   4   6

6. Frosinone               10   5   3   1   1   9   4   5

7. Juventus                10   5   3   1   1   8   4   4

8. Como                    10   5   3   1   1   9   6   3

9. Napoli                   7   5   2   1   2   7   6   1

10. Sassuolo                 7   5   2   1   2   9   9   0

11. Atalanta                 6   5   2   0   3   5   7  -2

12. Lecce                    6   5   2   0   3   5  10  -5

13. Udinese                  4   5   1   1   3   8  11  -3

14. Torino                   4   5   1   1   3   5   8  -3

15. Monza                    4   5   1   1   3   8  12  -4

16. Genoa                    4   6   1   1   4   5  11  -6

17. Parma                    4   6   1   1   4   4  10  -6

18. Fiorentina               4   6   1   1   4   7  14  -7

19. Bologna                  2   5   0   2   3   3   6  -3

20. Unione Venezia           0   5   0   0   5   4  13  -9

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