Inter atropela Parma se isola na liderança do Italiano
Sem precisar de seu capitão e artilheiro Lautaro Martínez, que ficou no banco até o segundo tempo, o time de Milão atropelou o Parma em San Siro
A Inter de Milão assumiu a liderança isolada do Campeonato Italiano neste sábado (10), após uma vitória tranquila por 3 a 0 sobre o Parma em jogo válido pela 6ª rodada da competição.
As três semanas da longa data Fifa não afetaram os 'nerazzurri'.
Sem precisar de seu capitão e artilheiro Lautaro Martínez, que ficou no banco até o segundo tempo, o time de Milão atropelou o Parma em San Siro.
Aproveitando um corte malfeito pelo goleiro adversário, Petar Sucic abriu o placar aos 13 minutos. Pouco depois, Hakan Calhanoglu ampliou a vantagem cobrando pênalti (18').
Não convocado para a seleção francesa, Marcus Thuram mandou seu recado ao técnico Zinedine Zidane ao fazer 3 a 0 e marcar seu terceiro gol na temporada (31').
Com essa vitória, a Inter (16 pontos) passará pelo menos a noite deste sábado na liderança.
A equipe abre três pontos de vantagem sobre Roma (2ª) e Lazio (3ª), que jogam, respectivamente, fora de casa contra o Como (8º) e em casa contra o Monza (15º) no domingo.
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Em seu primeiro jogo no comando do Parma, substituindo o espanhol Carlos Cuesta, o campeão mundial de 2006 Alberto Gilardino não teve a estreia desejada.
O time agora é o 17º colocado, com quatro pontos somados, empatado com a primeira equipe na zona de rebaixamento, a Fiorentina (18ª), derrotada horas antes por 2 a 1 pelo Genoa na abertura da 6ª rodada.
Jogos da 6ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:
Sábado:
Genoa - Fiorentina 2 - 1
Inter - Parma 3 - 0
(15h45) Napoli - Frosinone
Domingo:
(07h30) Como - Roma
(10h00) Lazio - Monza
Lecce - Bologna
(13h00) Sassuolo - Milan
(15h45) Cagliari - Juventus
Segunda-feira:
(13h30) Atalanta - Unione Venezia
(15h45) Torino - Udinese
Classificação: Pts J V E D Gp Gc Sg
1. Inter 16 6 5 1 0 18 8 10
2. Roma 13 5 4 1 0 14 3 11
3. Lazio 13 5 4 1 0 8 3 5
4. Cagliari 12 5 4 0 1 5 2 3
5. Milan 11 5 3 2 0 10 4 6
6. Frosinone 10 5 3 1 1 9 4 5
7. Juventus 10 5 3 1 1 8 4 4
8. Como 10 5 3 1 1 9 6 3
9. Napoli 7 5 2 1 2 7 6 1
10. Sassuolo 7 5 2 1 2 9 9 0
11. Atalanta 6 5 2 0 3 5 7 -2
12. Lecce 6 5 2 0 3 5 10 -5
13. Udinese 4 5 1 1 3 8 11 -3
14. Torino 4 5 1 1 3 5 8 -3
15. Monza 4 5 1 1 3 8 12 -4
16. Genoa 4 6 1 1 4 5 11 -6
17. Parma 4 6 1 1 4 4 10 -6
18. Fiorentina 4 6 1 1 4 7 14 -7
19. Bologna 2 5 0 2 3 3 6 -3
20. Unione Venezia 0 5 0 0 5 4 13 -9