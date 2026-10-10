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Futebol Inter atropela Parma se isola na liderança do Italiano Sem precisar de seu capitão e artilheiro Lautaro Martínez, que ficou no banco até o segundo tempo, o time de Milão atropelou o Parma em San Siro

A Inter de Milão assumiu a liderança isolada do Campeonato Italiano neste sábado (10), após uma vitória tranquila por 3 a 0 sobre o Parma em jogo válido pela 6ª rodada da competição.

As três semanas da longa data Fifa não afetaram os 'nerazzurri'.

Sem precisar de seu capitão e artilheiro Lautaro Martínez, que ficou no banco até o segundo tempo, o time de Milão atropelou o Parma em San Siro.

Aproveitando um corte malfeito pelo goleiro adversário, Petar Sucic abriu o placar aos 13 minutos. Pouco depois, Hakan Calhanoglu ampliou a vantagem cobrando pênalti (18').

Não convocado para a seleção francesa, Marcus Thuram mandou seu recado ao técnico Zinedine Zidane ao fazer 3 a 0 e marcar seu terceiro gol na temporada (31').

Com essa vitória, a Inter (16 pontos) passará pelo menos a noite deste sábado na liderança.

A equipe abre três pontos de vantagem sobre Roma (2ª) e Lazio (3ª), que jogam, respectivamente, fora de casa contra o Como (8º) e em casa contra o Monza (15º) no domingo.

Em seu primeiro jogo no comando do Parma, substituindo o espanhol Carlos Cuesta, o campeão mundial de 2006 Alberto Gilardino não teve a estreia desejada.

O time agora é o 17º colocado, com quatro pontos somados, empatado com a primeira equipe na zona de rebaixamento, a Fiorentina (18ª), derrotada horas antes por 2 a 1 pelo Genoa na abertura da 6ª rodada.

Jogos da 6ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

Sábado:

Genoa - Fiorentina 2 - 1

Inter - Parma 3 - 0

(15h45) Napoli - Frosinone

Domingo:

(07h30) Como - Roma

(10h00) Lazio - Monza

Lecce - Bologna

(13h00) Sassuolo - Milan

(15h45) Cagliari - Juventus

Segunda-feira:

(13h30) Atalanta - Unione Venezia

(15h45) Torino - Udinese

Classificação: Pts J V E D Gp Gc Sg

1. Inter 16 6 5 1 0 18 8 10

2. Roma 13 5 4 1 0 14 3 11

3. Lazio 13 5 4 1 0 8 3 5

4. Cagliari 12 5 4 0 1 5 2 3

5. Milan 11 5 3 2 0 10 4 6

6. Frosinone 10 5 3 1 1 9 4 5

7. Juventus 10 5 3 1 1 8 4 4

8. Como 10 5 3 1 1 9 6 3

9. Napoli 7 5 2 1 2 7 6 1

10. Sassuolo 7 5 2 1 2 9 9 0

11. Atalanta 6 5 2 0 3 5 7 -2

12. Lecce 6 5 2 0 3 5 10 -5

13. Udinese 4 5 1 1 3 8 11 -3

14. Torino 4 5 1 1 3 5 8 -3

15. Monza 4 5 1 1 3 8 12 -4

16. Genoa 4 6 1 1 4 5 11 -6

17. Parma 4 6 1 1 4 4 10 -6

18. Fiorentina 4 6 1 1 4 7 14 -7

19. Bologna 2 5 0 2 3 3 6 -3

20. Unione Venezia 0 5 0 0 5 4 13 -9

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