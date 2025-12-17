Qua, 17 de Dezembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta17/12/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Negociação

Inter avança em negociação com Paulo Pezzolano para definir novo treinador

Desempregado desde que deixou o Watford, da Inglaterra, Pezzolano passou pelo Cruzeiro entre 2022 e 2023

Reportar Erro
Desempregado desde que deixou o Watford, da Inglaterra, Pezzolano passou pelo Cruzeiro entre 2022 e 2023Desempregado desde que deixou o Watford, da Inglaterra, Pezzolano passou pelo Cruzeiro entre 2022 e 2023 - Foto: Reprodução/@pezzolanodt

O Internacional está mais perto de definir um novo nome para assumir o comando técnico do time profissional para a temporada 2026. O uruguaio Paulo Pezzolano, que já comandou o Cruzeiro e atualmente está desempregado confirmou o interesse do time gaúcho.

Leia também

• Corinthians x Vasco: veja escalações e onde assistir jogo de ida da final da Copa do Brasil

• Vasco e Corinthians: as semelhanças e diferenças dos caminhos espinhosos à final da Copa do Brasil

• Neymar em 2025: gols importantes, lesões e futuro sempre em debate

Em entrevista à rádio Espectador, do Uruguai, ele confirmou que já iniciou conversas, ficou satisfeito com a procura e aguarda a próxima rodada de negociações.

"É um grande clube e com uma história que chama a atenção. Já falaram comigo, tudo está caminhando e estou atento, escutando atentamente (a proposta)", afirmou.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um post compartilhado por Sport Club Internacional (@scinternacional)

Desempregado desde que deixou o Watford, da Inglaterra, Pezzolano passou pelo Cruzeiro entre 2022 e 2023. Na ocasião, ele ajudou o time mineiro a deixar a Série B marcando seu retorno à elite do futebol nacional.

Pezzolano, no entanto, disse que tem outras ofertas vai estudar a melhor proposta para saber qual será o seu próximo destino. O interesse pelo uruguaio ganhou força após o técnico Tite confirmar o acerto com o Cruzeiro.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter