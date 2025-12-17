A- A+

Negociação Inter avança em negociação com Paulo Pezzolano para definir novo treinador Desempregado desde que deixou o Watford, da Inglaterra, Pezzolano passou pelo Cruzeiro entre 2022 e 2023

O Internacional está mais perto de definir um novo nome para assumir o comando técnico do time profissional para a temporada 2026. O uruguaio Paulo Pezzolano, que já comandou o Cruzeiro e atualmente está desempregado confirmou o interesse do time gaúcho.

Em entrevista à rádio Espectador, do Uruguai, ele confirmou que já iniciou conversas, ficou satisfeito com a procura e aguarda a próxima rodada de negociações.



"É um grande clube e com uma história que chama a atenção. Já falaram comigo, tudo está caminhando e estou atento, escutando atentamente (a proposta)", afirmou.

Desempregado desde que deixou o Watford, da Inglaterra, Pezzolano passou pelo Cruzeiro entre 2022 e 2023. Na ocasião, ele ajudou o time mineiro a deixar a Série B marcando seu retorno à elite do futebol nacional.



Pezzolano, no entanto, disse que tem outras ofertas vai estudar a melhor proposta para saber qual será o seu próximo destino. O interesse pelo uruguaio ganhou força após o técnico Tite confirmar o acerto com o Cruzeiro.

Veja também