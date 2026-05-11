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Série C Inter de Limeira x Santa Cruz; veja onde assistir e prováveis escalações A Cobra Coral busca a recuperação na Série C em partida que marca a estreia do treinador Cristian de Souza

Em busca de uma recuperação na temporada, o Santa Cruz visita a Inter de Limeira nesta segunda-feira (11), às 20h (horário de Brasília), no estádio Major Levy Sobrinho. O confronto é válido pela 6ª rodada da Série C.

A Cobra Coral vem de três derrotas consecutivas na Série C, com a última diante do Guarani, por 1 a 0. Já o Leão Paulista venceu o último jogo na competição, por 1 a 0 diante do Confiança.

O torcedor coral tem um fato novo para acreditar numa melhora a partir desta rodada. O técnico Cristian de Souza foi o escolhido para substituir Claudinei Oliveira. O novo comandante já está regularizado e comanda a equipe no interior de São Paulo.

Cristian de Souza, inclusive, venceu o Santa Cruz na Série C. O técnico estava no Amazonas e deixou a equipe na liderança com quatro vitórias e um empate. O triunfo por 1 a 0 contra os tricolores ocorreu no dia 26 de abril, na Arena de Pernambuco.

Quarto treinador do Santa Cruz na temporada, Cristian de Souza vem após as passagens de Marcelo Cabo, Fábio Cortez (interino) e, por último, Claudinei Oliveira.

O treinador demonstrou ter conhecimento da necessidade de evolução da equipe na competição e se colocou como preparado para a missão.

"Eu estou pronto, preparado, bastante experimentado para poder chegar nesse desafio e, principalmente, gerar resultado muito rápido. Essa rotatividade toda também me traz bastante experiência de chegar no local e, em pouco tempo, ser eficiente, gerar resultado dentro de campo", afirmou.

Ausências

O novo técnico do Santa Cruz deve promover mudanças na equipe tricolor. O lateral Thiago Ennes, o volante Fabinho (ambos titulares no último jogo) e o meia Régis sequer viajaram por questões físicas.

A partida pode ser uma oportunidade para atletas que estavam sem espaço com Claudinei Oliveira.

“Considero um grupo experiente, de ótima qualidade para divisão. Acredito que ainda temos tempo, rodadas, para mobilizar e reorganizar para fazer valer a força do clube”, disse o treinador coral.

Ficha técnica:



Inter de Limeira

Saulo; Yan Silva, Frazan, Lucas Santos e João Victor; Fabrício Dias, Lucas Buchecha, Romarinho, Getúlio; Vitor Leque e Miguel Bianconi. Técnico: Matheus Costa.

Santa Cruz

Thiago Coelho; Renato, Eurico Lima, Edson Miranda (Willan Alves) e Zé Mário; Silva, Pedro Favela e Patrick Allan; Everaldo, Ronald e Thiago Marques. Técnico: Cristian de Souza.

Local: Major Levy Sobrinho (Limeira/SP)

Horário: 20h

Árbitro: Marcos Mateus de Sousa (TO). Assistentes: Fabio Pereira e Washington Sousa Monteiro (ambos TO)

Transmissão: SportyNet



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