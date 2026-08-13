A- A+

FUTEBOL INTERNACIONAL Inter de Messi é eliminado da Leagues Cup pelo León, que avança para as quartas de final Argentino entrou em campo no início do segundo tempo e foi ovacionado pelos torcedores

O Inter Miami foi eliminado da Leagues Cup de 2026 nesta quarta-feira (12), após perder por 3 a 2 para o León, do México, em sua última partida da fase de grupos, um jogo no qual Lionel Messi recebeu uma ovação emocionante ao retornar após o funeral de seu pai.

O capitão do Inter, que chegou da Argentina na noite de terça-feira, entrou em campo no início do segundo tempo, quando sua equipe vencia por 1 a 0 e ainda tinha chances de classificação.

Com dois gols do colombiano Daniel Arcila, o León protagonizou uma virada para garantir a vitória que o tornou o primeiro time a se classificar para as quartas de final deste torneio conjunto entre a MLS e a liga mexicana.

Com nove pontos, 'La Fiera' assumiu a liderança do grupo da Liga MX, enquanto aguarda as outras três equipes que se juntariam a ela na fase de mata-mata.

Lionel Messi, capitão do Inter Miami, entrou em campo no segundo tempo. Foto: Rich Storry / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

O Inter, que precisava de uma vitória e de resultados favoráveis em outros jogos, terminou com três pontos e sem chances de alcançar as quatro primeiras posições da chave da MLS.

O torneio também perdeu outra de suas grandes estrelas, Antoine Griezmann, após a eliminação do Orlando City em um empate de 2 a 2 com o Atlético San Luis.

Para o Inter, esta é a primeira vez que a equipe é eliminada na fase de grupos desde a expansão do torneio em 2023.

Naquele ano, o Inter conquistou o título sob a liderança de Messi, que havia acabado de chegar à franquia da Flórida ao lado dos espanhóis Sergio Busquets e Jordi Alba.

Lionel Messi, capitão do Inter Miami. Foto: Rich Storry / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Em 2025, o time chegou à final mas foi derrotado de forma contundente por 3 a 0 pelo Seattle Sounders, em uma partida marcada por uma confusão generalizada após o apito final, que resultou na suspensão de Luis Suárez por toda a edição de 2026.

Com pouca esperança de comemorar uma classificação, o público no Nu Stadium se concentrou em apoiar Messi durante esse momento difícil para o capitão.

Messi foi ovacionado pelos torcedores durante a partida. Foto: Rich Storry / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Mais cedo, o craque argentino havia publicado uma carta de despedida emocionante para Jorge Messi, seu pai e agente, na qual afirmava ter "sérias dúvidas" sobre continuar jogando futebol por "muito mais tempo".

Veja também