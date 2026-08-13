Inter de Messi é eliminado da Leagues Cup pelo León, que avança para as quartas de final
Argentino entrou em campo no início do segundo tempo e foi ovacionado pelos torcedores
O Inter Miami foi eliminado da Leagues Cup de 2026 nesta quarta-feira (12), após perder por 3 a 2 para o León, do México, em sua última partida da fase de grupos, um jogo no qual Lionel Messi recebeu uma ovação emocionante ao retornar após o funeral de seu pai.
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O capitão do Inter, que chegou da Argentina na noite de terça-feira, entrou em campo no início do segundo tempo, quando sua equipe vencia por 1 a 0 e ainda tinha chances de classificação.
Com dois gols do colombiano Daniel Arcila, o León protagonizou uma virada para garantir a vitória que o tornou o primeiro time a se classificar para as quartas de final deste torneio conjunto entre a MLS e a liga mexicana.
Com nove pontos, 'La Fiera' assumiu a liderança do grupo da Liga MX, enquanto aguarda as outras três equipes que se juntariam a ela na fase de mata-mata.
O Inter, que precisava de uma vitória e de resultados favoráveis em outros jogos, terminou com três pontos e sem chances de alcançar as quatro primeiras posições da chave da MLS.
O torneio também perdeu outra de suas grandes estrelas, Antoine Griezmann, após a eliminação do Orlando City em um empate de 2 a 2 com o Atlético San Luis.
Para o Inter, esta é a primeira vez que a equipe é eliminada na fase de grupos desde a expansão do torneio em 2023.
Naquele ano, o Inter conquistou o título sob a liderança de Messi, que havia acabado de chegar à franquia da Flórida ao lado dos espanhóis Sergio Busquets e Jordi Alba.
Em 2025, o time chegou à final mas foi derrotado de forma contundente por 3 a 0 pelo Seattle Sounders, em uma partida marcada por uma confusão generalizada após o apito final, que resultou na suspensão de Luis Suárez por toda a edição de 2026.
Com pouca esperança de comemorar uma classificação, o público no Nu Stadium se concentrou em apoiar Messi durante esse momento difícil para o capitão.
Mais cedo, o craque argentino havia publicado uma carta de despedida emocionante para Jorge Messi, seu pai e agente, na qual afirmava ter "sérias dúvidas" sobre continuar jogando futebol por "muito mais tempo".