Inter de Milão bate Bologna, ultrapassa Milan e retoma liderança do italiano
Com a vitória, a Inter chegou aos 39 pontos, um a mais que o rival rubro-negro
A Inter de Milão respondeu à pressão do rival e retomou a liderança do Campeonato Italiano neste domingo. No estádio Giuseppe Meazza, a equipe comandada por Cristian Chivu venceu o Bologna por 3 a 1, pela 18ª rodada, e voltou ao topo da tabela após ver o Milan assumir a ponta na véspera.
Com o quinto triunfo consecutivo, a Inter chegou aos 39 pontos e abriu vantagem mínima sobre o Milan, segundo colocado. Napoli, com 37, e Juventus, com 33, completam o grupo dos quatro primeiros. O Bologna, por sua vez, segue na sétima posição, com 26 pontos, ainda próximo da briga por competições europeias.
Desde os minutos iniciais, a Inter impôs ritmo alto e controle territorial. Diante de quase 75 mil torcedores, a equipe criou diversas chances, principalmente com Lautaro Martínez e Marcus Thuram.
Bastoni também apareceu como elemento surpresa, mas parou em boa intervenção do goleiro Ravaglia, que evitou um placar mais elástico antes do intervalo.
A superioridade foi convertida em gol apenas aos 44 minutos do primeiro tempo. Lautaro Martínez fez jogada individual pela esquerda, passou por dois marcadores e, antes de ser derrubado, rolou para Zielinski, que finalizou da entrada da área para abrir o placar no Meazza.
No segundo tempo, o cenário se manteve. A Inter precisou de apenas três minutos para ampliar, novamente em jogada de bola parada. Após cobrança de escanteio, Lautaro Martínez fez o segundo, consolidando o domínio nerazzurro.
Mesmo em vantagem, a equipe seguiu pressionando e criando oportunidades. Aos 29, Dimarco cobrou escanteio com precisão e encontrou Thuram, que subiu no segundo andar e cabeceou firme para fazer o terceiro. O Bologna ainda diminuiu nos minutos finais, com Castro, mas o gol serviu apenas para efeito estatístico.
A Inter volta a campo na próxima quarta-feira, quando enfrenta o Parma, às 16h45 (horário de Brasília), no estádio Ennio Tardini. No mesmo dia, mais cedo, o Bologna recebe a Atalanta, às 14h30, tentando se recuperar na competição.
