ITALIANO Inter de Milão derrota a Atalanta com gol de Lautaro Martinez e retoma liderança do Italiano A vitória na 17ª rodada significou a reabilitação da Inter após a eliminação nas semifinais da Supercopa da Itália

O melhor ataque do Italiano sofreu para furar o esquema defensivo da Atalanta neste domingo, em Bergamo, mas o gol de Lautaro Martinez aos 20 minutos do segundo tempo garantiu a vitória da Inter de Milão por 1 a 0 e a retomada da liderança do campeonato, com 36 pontos. O Milan soma 35, e o Napoli, 34. A Atalanta permanece com 22, na décima posição.

Além do retorno ao topo do Italiano, a vitória na 17ª rodada significou a reabilitação da Inter após a eliminação nas semifinais da Supercopa da Itália, diante do Bologna. O time de Milão foi muito superior no primeiro tempo. Os visitantes envolviam o adversário com infiltrações, mas pecavam na conclusão das jogadas. Na única finalização perfeita da Inter, com Thuram, de primeira, aos 35 minutos resultou em bola na rede, mas o gol foi anulado por impedimento de Lautaro Martinez no início da jogada. Com pouco tempo com a bola nos pés, a Atalanta pouco produziu no ataque.



A equipe da casa melhorou no segundo tempo e conseguiu agredir o adversário, o que não aconteceu na primeira etapa. A Atalanta chegou a ter dois gols anulados por impedimento e estava melhor na partida. Aos 20 minutos, porém, Djimsiti falhou na defesa e entregou a bola para Esposito. Ele dominou diante da zaga e tocou para Lautaro, que invadiu a área e finalizou de esquerda. Foi o nono gol do argentino no Italiano, que se isola na artilharia, deixando Pulisic, do Milan, na segunda posição, com 8.

Com vantagem no placar, a Inter procurou cadenciar o jogo e desperdiçou chances para ampliar. A Atalanta teve sua grande oportunidade para empatar aos 42, quando Samardzic livre na área chutou à direita do goleiro Sommer.

A Atalanta agora tenta se reabilitar ao receber a Roma no sábado, enquanto a Inter defende a liderança no domingo e tenta se vingar do Bologna, em Milão.



