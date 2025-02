Inter de Milão vence Lazio e vai às semifinais da Copa da Itália

A- A+

Com um gol em cada tempo, a Inter fez valer o mando de campo e derrotou a Lazio por 2 a 0 nesta terça-feira, no estádio San Siro, em partida válida pelas quartas de final da Copa da Itália.

Com o triunfo, a equipe do técnico Simone Inzaghi confirmou presença na semi do torneio.



Na próxima fase, a competição eliminatória reserva o clássico entre Milan e Internazionale em uma das partidas das semifinais.

O Bologna, que superou a Atalanta, espera o vencedor do confronto entre Juventus e Empoli, que acontece nesta quarta-feira, em Turim.



O primeiro tempo contou com um início surpreendente da Lazio. Mesmo atuando na casa do rival, a equipe romana impôs uma pressão ofensiva e criou sérias dificuldades para os anfitriões. Isaksen perdeu duas chances claras de gol. Na melhor delas, o dinamarquês finalizou cruzado e a bola passou muito perto da trave.





Somente a partir dos 30 minutos é que o panorama mudou. A equipe do técnico Simone Inzaghi encaixou a marcação, conseguiu ter mais posse de bola e passou a comandar as ações ofensivas.



E em uma jogada iniciada a partir da cobrança do escanteio da esquerda, a Inter conseguiu inaugurar o marcador.

A bola alçada na área foi rechaçada pela defesa da Lazio. A sobra ficou com Arnautovic, que arriscou um arremate da entrada da área e fez um golaço: 1 a 0, aos 38 minutos.



No segundo tempo, o cenário voltou ter a Lazio mais presente no ataque enquanto a Inter concentrou sua estratégia em uma forte marcação para tentar encaixar algum contra-ataque.



Eficiente na defesa, os donos da casa chegaram ao segundo gol graças a uma jogada individual de Joaquin Correa. Ele entrou driblando na área pela esquerda e foi derrubado por Gigot aos 32 minutos. Çalhanoglu bateu a penalidade no canto e fez 2 a 0.



Com a vantagem de dois gols, a equipe de Milão apenas fez o tempo passar e administrou o duelo se fechando na defesa.

Desorganizada, a Lazio se lançou ao ataque mas teve de se contentar com a derrota e a eliminação na Copa da Itália.

