Inter de Milão perde pela 2ª vez na bela campanha do título italiano, novamente do Sassuolo

O Sassuolo continua afundado na briga contra o rebaixamento no Campeonato Italiano. O penúltimo colocado, contudo, pode se gabar de ser o único adversário a ganhar da campeã Inter de Milão. E, em dose dupla. Depois de aprontar no Giuseppe Meazza na sexta rodada com 2 a 1, voltou a surpreender neste sábado, ao fazer 1 a 0 no Cittá del Tricolore, em Sassuolo.

Com o revés, a Inter se mantém com 89 pontos, enquanto o Sassuolo sobe para os mesmos 29 da Udinese, que ainda joga na rodada, e abre a faixa de repescagem contra a queda, e resgata o sonho de se manter na elite italiana.

Com o título italiano conquistado na rodada passada, a Inter de Milão entrou em campo sem pressão. E descansando alguns titulares, como o goleiro Sommer, Dimarco, Darmian, Çalhanoglu e Thuram, todos no banco de reservas. Mas com um gostinho de vingança, pois o Sassuolo foi o único time a superá-la na atual edição da competição.

Mas os oponentes parecem mesmo uma pedra no sapato da equipe do técnico Simone Inzaghi. Logo aos 19 minutos, Doig foi ao fundo pela esquerda e rolou para trás, Laurienté soltou a bomba, no ângulo de Audero, colocando os mandantes na frente.

Mesmo com o argentino Lautaro Martínez e o chileno Alexis Sanchez na frente, a Inter não conseguiu buscar a igualdade antes do intervalo. Mesmo realizando campanha decepcionante e na penúltima colocação, o Sassuolo mostrava superação contra a campeã.

No último minuto do primeiro tempo, após jogada confusa, e cruzamento chegando para Lautaro Martínez empatar, o VAR flagrou impedimento do goleador e o lance acabou impugnado, para desespero dos visitantes.

Inzaghi mexeu em quatro posições no meio-campo para frente para tentar reorganizar e dar mais força ofensiva à Inter na fase final. Mas a barreira defensiva do Sassuolo era gigante. Mesmo com Quadrado, Arnautovic, Sanchez e Martínez na frente, nada de a equipe anotar.

No outro jogo do dia no Italiano, o Monza ficou duas vezes atrás do marcador, mas conseguiu buscar a igualdade Poor 2 a 2 nos acréscimos. Inmóbile abriu o marcador logo com 11 minutos. Na fase final, aos 28, Djuric empatou, mas os visitantes novamente abriram frente, com Vecino, aos 43. Aos 47, contudo, Pessina serviu e Djuric definiu a igualdade.

