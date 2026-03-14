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futebol Inter de Milão toma o empate no final e pode perder 'gordura' na liderança do Italiano Inter chega a três jogos sem vencer pelo campeonato nacional

A líder Inter de Milão empatou com a Atalanta na manhã deste sábado (14), por 1 a 1, no estádio Giuseppe Meazza, em partida da 29ª rodada do Campeonato Italiano. O time comandado por Cristian Chivu saiu na frente com gol do jovem Pio Esposito, aos 26 minutos do primeiro tempo, mas acabou sofrendo o empate aos 37 da segunda etapa, com Nikola Krstovic.

Com o resultado negativo dentro de casa, a Inter de Milão chega a três jogos sem vencer pelo campeonato nacional e pode perder mais gordura na liderança. O vice-líder Milan entra em campo neste domingo (15), contra a Lázio, fora de casa, e pode diminuir a diferença para cinco pontos.

Por outro lado, a Atalanta consegue um pequeno ‘alento’ para o torcedor, após a goleada sofrida para o Bayern de Munique, por 6 a 1, no meio de semana, pelas oitavas de final da Champions League. O jogo da volta acontece na quarta-feira (18) e o time italiano tentará um milagre na Allianz Arena.

O primeiro tempo do embate deste sábado teve predomínio do time mandante, que finalizou nove vezes contra o gol adversário e conseguiu 67% de posse de bola. A Inter abriu o placar aproveitando a bobeira defensiva. Barella fez o passe para Pio Esposito mandar rasteiro, o goleiro tocou na bola, mas não evitou o tento.

Na segunda etapa, a Atalanta conseguiu equilibrar a partida e começou a incomodar o líder da competição. Foram seis finalizações dos visitantes contra sete dos mandantes, além da posse de bola bem equilibrada. Nikola Krstovic, que logo no começo do segundo tempo, aproveitou o rebote do goleiro Sommer e igualou o marcador.

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