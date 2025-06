A- A+

Copa do Mundo de Clubes Inter de Milão sofre, mas vira nos acréscimos sobre Urawa Reds no Mundial de Clubes Com o resultado, os italianos assumiram momentaneamente a primeira colocação do grupo com 4 pontos e deram um passo importante para se classificarem ao mata-mata da competição

O estádio Lumen Field, em Seattle, era palco de mais um capítulo de frustrações recentes protagonizadas pela Inter de Milão neste final de temporada até os 47 minutos do segundo tempo. Jogando contra o Urawa Reds, do Japão, em partida válida pela segunda rodada do Grupo E da Copa do Mundo de Clubes, os italianos arrancaram uma vitória nos acréscimos, por 2 a 1, e continuam vivos na luta pela classificação ao mata-mata da competição.

Com 4 pontos em duas rodadas no Mundial, a Inter de Milão encerra sua participação na fase de grupos contra o argentino River Plate, na quarta-feira (25), novamente em Seattle, às 22h (de Brasília). Já o Urawa Reds, zerado, enfrenta o Monterrey, no Rose Bowl, em Los Angeles, no mesmo dia e horário.

O jogo

Como era esperado pela grande diferença técnica entre os times, a poderosa Inter de Milão começou pressionando o adversário, que muito disciplinado taticamente procurava congestionar a entrada de sua área. Em sua única finalização no primeiro tempo o Urawa Reds abriu o placar.

Aos 11 minutos, Kaneko fez boa jogada pela direita e fez o passe para Watanabe, livre, na altura da marca do pênalti. Watanabe finalizou de primeira, a bola desviou na zaga e tirou o goleiro Sommer do lance.

Os italianos tentavam furar a retranca imposta pelo Urawa com os cruzamentos. E foi numa jogada dessas que a Inter conseguiu sua jogada mais perigosa. Lautaro Martínez acertou o travessão aos 18 minutos. O time italiano terminou a primeira etapa com 70% de posse de bola e 22 cruzamentos na área, que pouco perigo representaram para o Urawa.

No segundo tempo, o time do técnico Cristian Chivu criou mais jogadas de perigo, mas ficou mais exposto ao contra-ataques do Urawa. Os japoneses, porém, demonstravam mais disposição em manter o 1 a 0 no placar. A insistência nos cruzamentos deu resultado para os italianos aos 33 minutos.

Após escanteio pela esquerda, Lautaro Martinez conseguiu uma puxeta na primeira trave e empatou o jogo. Foi o segundo gol do argentino nos EUA. Nos minutos finais, a Inter buscou o gol que daria a liderança, ao menos provisória, no Grupo E do Mundial. E foi Carboni, revelado pelo time italiano, que conseguiu o chute certeiro no final do jogo.

Tradicional equipe na elite do futebol, a Inter de Milão protagoniza uma temporada decepcionante, repleta de vice-campeonatos. Foi derrotada na final da Supercopa da Itália pelo rival Milan, perdeu o Italiano para o Napoli na rodada final e foi goleada impiedosamente pelo Paris Saint-Germain na decisão da Liga dos Campeões. Agora, busca a chance de se redimir com o título do Mundial de Clubes.



Veja também