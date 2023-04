A- A+

Futebol Internacional Inter de Milão vence Benfica em Lisboa na ida das quartas da Champions É o segundo revés do atual líder do campeonato português em casa em apenas quatro dias

A Inter de Milão esqueceu por uma noite seus maus resultados das últimas semanas e encaminhou sua classificação às semifinais da Liga dos Campeões ao vencer por 2x0 em sua visita ao Benfica, nesta terça-feira (11), em jogo de ida das quartas de final.

Nicolo Barella, de cabeça aos 51 minutos, e o belga Romelu Lukaku, de pênalti aos 82, marcaram os gols da vitória do time italiano no Estádio da Luz, em Lisboa.

A Inter não vencia desde o dia 5 de março, quando derrotou o Lecce por 2x0, e este duelo contra o Benfica veio num momento muito difícil, depois de ter somado apenas um ponto nos últimos quatro jogos da Serie A e de ter saído da zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões.

A vitória no Estádio da Luz é um alento para o seu questionado treinador, Simone Inzaghi, que espera cumprir sua missão na quarta-feira da próxima semana, no jogo de volta, em Milão.

O Benfica, que está nas quartas de final pela segunda temporada consecutiva, vai agora precisar de uma virada histórica na Itália se quiser voltar a uma semifinal do principal torneio europeu, algo que não consegue desde 1990.

É o segundo revés do atual líder do campeonato português em casa em apenas quatro dias. Na última sexta-feira foi derrotado no mesmo estádio por 2x1 pelo Porto, que aproveitou para reduzir para sete pontos a distância em relação ao seu grande rival.

- Eficiência italiana -

No primeiro tempo o jogo foi equilibrado, sem um domínio claro de nenhuma equipe.

Rafa Silva esteve perto de abrir o placar para o Benfica aos 15 minutos, mas uma grande intervenção do goleiro visitante, o camaronês André Onana, evitou o gol.

João Mário (19') e o espanhol Alejandro Grimaldo (33') também tentaram para o time da casa com chutes que foram ligeiramente para fora.

A Inter chegou mais pontualmente, mas também teve uma grande chance de abrir o placar antes do intervalo, com um chute de Francesco Acerbi (26') que passou raspando o ângulo superior.

O bósnio Edin Dzeko também quase marcou de cabeça na cara do gol aos 39 minutos após um cruzamento de Nicolo Barella.

O próprio Barella foi o responsável por colocar a Inter em vantagem aos 51 minutos, desviando de cabeça um cruzamento de Alessandro Bastoni na segunda trave, que juntamente com Denzel Dumfries foi fundamental mais tarde, aos 54 minutos, para salvar sua equipe numa confusão na área que o Benfica não conseguiu aproveitar.

Aos 66 minutos o goleiro grego Odisseas Vlachodimos impediu o segundo d Inter, num contra-ataque que terminou com um disparo do armênio Henrikh Mkhitaryan.

O Benfica não encontrava uma forma de empatar. Grimaldo, aos 72 minutos, voltou a mandar uma bola que passou raspando.

Os portugueses continuavam tentando até que uma revisão do VAR acabou resultando em um duro golpe: o árbitro marcou pênalti após um toque de mão na bola na área de João Mário e Lukaku, que havia começado como reserva e entrou no segundo tempo, converteu aos 82 minutos, apesar de Vlachodimos adivinhar o lado da cobrança.

O estádio Giuseppe Meazza receberá daqui a oito dias este duelo entre lendas do futebol europeu, que já disputaram uma final deste torneio, a de 1965, em que a Inter, comandada por Helenio Herrera, venceu o Benfica de Eusébio por 1x0.

