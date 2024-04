A- A+

CAMPEONATO ITALIANO Inter de Milão vence com gol nos acréscimos e mantém vantagem sobre o Milan no Italiano Com 21 pontos em disputa no campeonato, a Inter pode garantir o título daqui duas rodadas

Com um gol nos acréscimos, a líder do Campeonato Italiano, a Inter de Milão, venceu de virada a Udinese, time que ainda se preocupa com o rebaixamento, por 2 a 1 nesta segunda-feira pela 31ª rodada. Com o resultado, a Inter mantém os 14 pontos de vantagem que começou a rodada sobre o segundo colocado, o Milan (82 a 68).



Com 21 pontos em disputa, a Inter pode garantir o título daqui duas rodadas, quando enfrenta justamente o Milan. A partida está marcada para o dia 22. Na próxima rodada, a Inter enfrenta o Cagliari no domingo, e o Milan visita o Sassuolo, também no domingo.



Nesta segunda, apesar de jogar como visitante, a Inter de Milão dominou a partida, com cerca de 80% de posse bola. Foram 16 finalizações contra apenas 2 da Udinese, sendo apenas uma na direção certa. E foi justamente nesta finalização certa que sai o gol da Udinese. Aos 40 minutos do primeiro tempo, Samardzic chutou da entrada da área. A bola desviou no caminho e enganou o goleiro Yann Sommer.

Leia também • Inclusão: projeto "Águas de Gaia" promove práticas de surfe feminino em Pernambuco • Memphis Depay desfalca Atlético de Madrid contra Dortmund na Champions • Eduardo Henriques deixa a diretoria de futebol do Náutico No segundo tempo, a Inter conseguiu marcar logo no início, com o brasileiro Carlos Augusto, mas o gol foi anulado após a intervenção do VAR, que apontou impedimento na origem do lance. O empate veio após um pênalti cometido por Okoye em cima de Piccinini. Após nova revisão do VAR, a penalidade foi confirmada Hakan Çalhanoglu cobrou e marcou.



No quinto dos sete minutos sinalizados como acréscimos pelo árbitro, Lautaro Martinez conseguiu uma boa finalização no canto esquerdo do goleiro Okoye, que conseguiu rebater em direção da trave. No rebote, a Frattesi só precisou empurrar para o gol.



