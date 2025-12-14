Dom, 14 de Dezembro

Futebol Internacional

Inter de Milão vence Genoa e assume a liderança do Italiano após tropeço de rivais

Fora de casa, neste domingo (14), equipe de Lautaro Martínez venceu por 2x1

Lautaro Martínez foi um dos responsáveis diretos pela vitória e liderança da Inter no Campeonato Italiano Lautaro Martínez foi um dos responsáveis diretos pela vitória e liderança da Inter no Campeonato Italiano  - Foto: MARCO BERTORELLO / AFP

A Inter de Milão assumiu a liderança do Campeonato Italiano ao vencer o Genoa por 2x1 neste domingo (14), no estádio Luigi Ferraris, em Gênova. O time do técnico Cristian Chivu chegou aos 33 pontos e foi beneficiado por tropeços de seus adversários nesta 15ª rodada. O Milan empatou com o Sassuolo e agora tem 32, enquanto o Napoli foi derrotado pela Udinese e estacionou nos 31. 

O novo líder do Italiano chegou a sua terceira vitória seguida no campeonato e conseguiu se reabilitar após a derrota para o Liverpool por 1 a 0, em casa, pela Champions League, na terça-feira. A Inter chegou ao topo do Nacional ao dominar, como visitante, a partida contra um rival que luta para se afastar da zona de rebaixamento. Na 16ª colocação, o Genoa, com 14 pontos, tem apenas 2 a mais do que o Verona, time que abre a faixa da degola.

Desde o início, a Inter dominou as ações e conseguiu traduzir essa superioridade em vantagem no placar logo aos 6 minutos do primeiro tempo. Bisseck fez ótima jogada individual e chutou de esquerda no canto esquerdo do goleiro Leali. O time de Milão manteve o volume de jogo no ataque e chegou aos segundo gol aos 38 minutos, com o argentino Lautaro Martinez, agora artilheiro isolado do Italiano, com 8.

O Genoa sofria na defesa e pouco conseguia produzir no ataque. O primeiro tempo acabou com 10 finalizações da Inter (cinco no alvo) e apenas 1 (errada) do Genoa, que também vinha de dois triunfos consecutivos no Italiano.

No início da segunda etapa, o cenário pouco mudou, com domínio da Inter, que acumulava finalizações na tentativa de ampliar o placar. O Genoa conseguiu diminuir aos 23 minutos após uma falha de marcação dos visitantes. Akanji ficou sozinho contra Martin e Vitinha em um avanço do Genoa pela esquerda. Vitinha quase passou da bola, mas conseguiu dominá-la, passou pelo goleiro Sommer e marcou para o Genoa.

O gol empolgou a torcida e contagiou o time, que passou a ameaçar a Inter de Milão. Os visitantes também tiveram chance de ampliar, mas o placar se manteve inalterado até o apito final.

A Inter de Milão só volta a jogar pelo Italiano em 2026 e recebe o Lecce no dia 14 de janeiro. O Genoa tenta a reabilitação no próximo sábado, quando recebe a Atalanta.

Confira os resultados deste domingo pela 15ª rodada do Italiano:

Milan 2 x 2 Sassuolo

Fiorentina 1 x 2 Verona

Udinese 1 x 0 Napoli

