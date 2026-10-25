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CAMPEONATO ITALIANO Inter de Milão vira sobre Fiorentina e volta à liderança do Italiano Com a vitória, a Inter iguala os 22 pontos da Lazio, que no sábado venceu o Parma também por 2 a 1, e volta ao topo da tabela pelo critério de saldo de gols

A Inter de Milão esteve muito perto de sofrer sua primeira derrota na temporada do Campeonato Italiano neste domingo (25), mas conseguiu uma virada com dois gols nos acréscimos e venceu a Fiorentina por 2 a 1.

Com a vitória, a Inter iguala os 22 pontos da Lazio, que no sábado venceu o Parma também por 2 a 1, e volta ao topo da tabela pelo critério de saldo de gols (+13 contra +11).

Com menos pressão graças à vitória na Liga dos Campeões sobre o Shakhtar Donetsk (1 a 0) na última quarta-feira, os 'nerazzurri' voltaram a sofrer em San Siro: os campeões italianos dominaram a Fiorentina, mas esbarravam no goleiro David De Gea.

O lateral Alejandro Jiménez colocou a 'Viola' em vantagem com um chute seco que surpreendeu Ivan Provedel, titular no gol da Inter no lugar de Josep Martínez (65').

Nos acréscimos do segundo tempo, o atacante Marcus Thuram empatou a partida (90'+1) com seu quinto gol na temporada, e, na sequência, Piotr Zielinski garantiu a vitória para o time de Milão cobrando pênalti (90'+7).

"Esta equipe tem muita confiança em si, sabe que pode vencer seus jogos até o fim", destacou Thuram em entrevista à plataforma DAZN.

"É uma vitória merecida. No final, tivemos a nossa recompensa, porque fizemos uma partida séria e criamos muitas oportunidades", acrescentou o técnico da Inter, Cristian Chivu.



Juventus reage

Por sua vez, a Juventus terminou a semana melhor do que começou, graças à vitória sobre o Lecce (12º) por 2 a 0.

No último domingo, a equipe foi humilhada pela Lazio (3 a 0) em seu estádio e, na quinta-feira, empatou jogando em casa pela Liga Europa com o Rennes em 2 a 2, o que aumentou a pressão para o duelo deste domingo.

Weston McKennie (29') e o brasileiro Douglas Luiz (41') marcaram os gols do time de Turim, que agora ocupa a sétima colocação com 14 pontos.

Também neste sábado, Atalanta (11ª) e Frosinone (6º) empataram em 4 a 4 em jogo movimentado, com o brasileiro Éderson marcando um dos gols da 'Dea', enquanto o Genoa (16º) ganhou fôlego na luta contra o rebaixamento com a vitória sobre o lanterna Venezia por 1 a 0.

--- Jogos da 8ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

Sexta-feira:

Torino - Monza 3 - 2

Sábado:

Como - Sassuolo 2 - 0

Cagliari - Bologna 0 - 2

Napoli - Roma 3 - 3

Lazio - Parma 2 - 1

Domingo:

Inter - Fiorentina 2 - 1

Genoa - Unione Venezia 1 - 0

Atalanta - Frosinone 4 - 4

Lecce - Juventus 0 - 2

(16h45) Udinese - Milan

Classificação: Pts J V E D Gp Gc Sg

1. Inter 22 8 7 1 0 23 10 13

2. Lazio 22 8 7 1 0 16 5 11

3. Roma 18 8 5 3 0 19 6 13

4. Como 17 8 5 2 1 14 7 7

5. Milan 15 7 4 3 0 14 7 7

6. Frosinone 14 8 4 2 2 17 13 4

7. Juventus 14 8 4 2 2 11 8 3

8. Torino 13 8 4 1 3 13 11 2

9. Cagliari 13 8 4 1 3 6 9 -3

10. Napoli 11 8 3 2 3 13 10 3

11. Atalanta 10 8 3 1 4 14 15 -1

12. Lecce 9 8 3 0 5 9 14 -5

13. Bologna 8 8 2 2 4 8 10 -2

14. Sassuolo 8 8 2 2 4 12 16 -4

15. Monza 7 8 2 1 5 15 18 -3

16. Genoa 7 8 2 1 5 6 13 -7

17. Udinese 4 7 1 1 5 9 16 -7

18. Fiorentina 4 8 1 1 6 9 19 -10

19. Parma 4 8 1 1 6 5 15 -10

20. Unione Venezia 3 8 1 0 7 6 17 -11

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