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CAMPEONATO ITALIANO

Inter de Milão vira sobre Fiorentina e volta à liderança do Italiano

Com a vitória, a Inter iguala os 22 pontos da Lazio, que no sábado venceu o Parma também por 2 a 1, e volta ao topo da tabela pelo critério de saldo de gols

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O atacante francês da Inter de Milão, Marcus Thuram (n&ordm; 9, à direita), comemora após marcar o primeiro gol de sua equipe durante a partida do Campeonato Italiano (Serie A) entre Inter de Milão e FiorentinaO atacante francês da Inter de Milão, Marcus Thuram (nº 9, à direita), comemora após marcar o primeiro gol de sua equipe durante a partida do Campeonato Italiano (Serie A) entre Inter de Milão e Fiorentina - Foto: Stefano Rellandini

A Inter de Milão esteve muito perto de sofrer sua primeira derrota na temporada do Campeonato Italiano neste domingo (25), mas conseguiu uma virada com dois gols nos acréscimos e venceu a Fiorentina por 2 a 1.

Com a vitória, a Inter iguala os 22 pontos da Lazio, que no sábado venceu o Parma também por 2 a 1, e volta ao topo da tabela pelo critério de saldo de gols (+13 contra +11).

Com menos pressão graças à vitória na Liga dos Campeões sobre o Shakhtar Donetsk (1 a 0) na última quarta-feira, os 'nerazzurri' voltaram a sofrer em San Siro: os campeões italianos dominaram a Fiorentina, mas esbarravam no goleiro David De Gea.

O lateral Alejandro Jiménez colocou a 'Viola' em vantagem com um chute seco que surpreendeu Ivan Provedel, titular no gol da Inter no lugar de Josep Martínez (65').

Nos acréscimos do segundo tempo, o atacante Marcus Thuram empatou a partida (90'+1) com seu quinto gol na temporada, e, na sequência, Piotr Zielinski garantiu a vitória para o time de Milão cobrando pênalti (90'+7).

"Esta equipe tem muita confiança em si, sabe que pode vencer seus jogos até o fim", destacou Thuram em entrevista à plataforma DAZN.

"É uma vitória merecida. No final, tivemos a nossa recompensa, porque fizemos uma partida séria e criamos muitas oportunidades", acrescentou o técnico da Inter, Cristian Chivu.


Juventus reage

Por sua vez, a Juventus terminou a semana melhor do que começou, graças à vitória sobre o Lecce (12º) por 2 a 0.

No último domingo, a equipe foi humilhada pela Lazio (3 a 0) em seu estádio e, na quinta-feira, empatou jogando em casa pela Liga Europa com o Rennes em 2 a 2, o que aumentou a pressão para o duelo deste domingo.

Weston McKennie (29') e o brasileiro Douglas Luiz (41') marcaram os gols do time de Turim, que agora ocupa a sétima colocação com  14 pontos.

Também neste sábado, Atalanta (11ª) e Frosinone (6º) empataram em 4 a 4 em jogo movimentado, com o brasileiro Éderson marcando um dos gols da 'Dea', enquanto o Genoa (16º) ganhou fôlego na luta contra o rebaixamento com a vitória sobre o lanterna Venezia por 1 a 0.

--- Jogos da 8ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

Sexta-feira:

Torino - Monza                                 3 - 2

Sábado:

Como - Sassuolo                                2 - 0

Cagliari - Bologna                             0 - 2

Napoli - Roma                                  3 - 3

Lazio - Parma                                  2 - 1

Domingo:

Inter - Fiorentina                             2 - 1

Genoa - Unione Venezia                         1 - 0

Atalanta - Frosinone                           4 - 4

Lecce - Juventus                               0 - 2

(16h45) Udinese - Milan

Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  Sg

1. Inter                   22   8   7   1   0  23  10  13

2. Lazio                   22   8   7   1   0  16   5  11

3. Roma                    18   8   5   3   0  19   6  13

4. Como                    17   8   5   2   1  14   7   7

5. Milan                   15   7   4   3   0  14   7   7

6. Frosinone               14   8   4   2   2  17  13   4

7. Juventus                14   8   4   2   2  11   8   3

8. Torino                  13   8   4   1   3  13  11   2

9. Cagliari                13   8   4   1   3   6   9  -3

10. Napoli                  11   8   3   2   3  13  10   3

11. Atalanta                10   8   3   1   4  14  15  -1

12. Lecce                    9   8   3   0   5   9  14  -5

13. Bologna                  8   8   2   2   4   8  10  -2

14. Sassuolo                 8   8   2   2   4  12  16  -4

15. Monza                    7   8   2   1   5  15  18  -3

16. Genoa                    7   8   2   1   5   6  13  -7

17. Udinese                  4   7   1   1   5   9  16  -7

18. Fiorentina               4   8   1   1   6   9  19 -10

19. Parma                    4   8   1   1   6   5  15 -10

20. Unione Venezia           3   8   1   0   7   6  17 -11

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