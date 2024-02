Inter de Milão x Atlético de Madrid e PSV x Borussia Dortmund; saiba onde assistir aos confrontos

A- A+

Após a primeira leva de confrontos das oitavas de final na semana passada, a Liga dos Campeões está de volta nesta terça-feira (20). Inter de Milão x Atlético de Madrid e PSV x Borussia Dortmund medem forças, às 17h, para saber quem sairão na frente das partidas de ida do mata-mata.



Inter de Milão x Atlético de Madrid

No confronto mais equilibrado das oitavas da Champions, a Inter de Milão recebe o Atlético de Madrid no Giuiseppe Meazza. Liderados por Lautaro Martínez, os Nerazzurris atravessam grande fase, sendo líder do Italiano com nove pontos de vantagem para o segundo colocado, com um jogo a menos. A equipe também vem de uma sequência de 10 jogos de invencibilidade. No confronto mais equilibrado das oitavas da Champions, a Inter de Milão recebe o Atlético de Madrid no Giuiseppe Meazza. Liderados poros Nerazzurris atravessam grande fase, sendo líder docom nove pontos de vantagem para o segundo colocado, com um jogo a menos. A equipe também vem de uma sequência de 10 jogos de invencibilidade.

Por outro lado, o Atlético de Madrid promete ser um adversário à altura. Tendo Griezmann como destaque, os espanhóis estão nas semifinais da Copa do Rei. Conhecidos por ter uma defesa sólida, os Colchoneros também estão demonstrando um forte poderio ofensivo essa temporada, a exemplo da fase de grupos, onde terminaram como o segundo melhor ataque da primeira fase, com 17 gols em seis jogos.

Onde assistir: A partida acontece às 17h e terá transmissão ao vivo do SBT (TV aberta), da TNT (TV fechada) e do HBO Max (streaming).

Outro jogo

No mesmo horário, às 17h, o PSV recebe o Borussia Dortmund, em outro confronto das oitavas. O time holandês vem em grande fase no campeonato local onde, além de líder com 10 pontos de vantagem para o segundo colocado, segue invicto com incríveis 20 vitórias em 22 jogos. Já os alemães ainda não perderam em 2024 e trazem consigo a façanha de ter passado em primeiro lugar no grupo da morte, na primeira fase.

Onde assistir: A partida será transmitida pelo Space, na TV fechada, e pelo HBO Max, no streaming.

