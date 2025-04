Inter de Milão x Bayern de Munique: saiba onde assistir

A- A+

Dois times tradicionalíssimos do futebol europeu, Inter de Milão e Bayern de Munique, vão disputar nesta quarta-feira (16) uma vaga nas semifinais da Liga dos Campeões, com os italianos levando vantagem após vencerem por 2x1 na Alemanha na semana passada e ambos têm dois 'matadores' para atingir o objetivo: Lautaro Martínez e Harry Kane.

Apesar da fama de ambos, há uma grande diferença: Lautaro conquistou quase tudo, tanto pela Inter (dois campeonatos italianos e duas Copas da Itália) quanto pela seleção argentina (uma Copa do Mundo e duas Copas América); Harry Kane ainda está atrás de seu primeiro troféu... aos 31 anos.

Harry Kane - Alexandra Beier / AFP

O inglês supera o argentino em gols na principal competição europeia de clubes (39 contra 19). Nesta temporada, antes da partida desta quarta-feira em San Siro (às 16h00, horário de Brasília), o capitão dos 'Three Lions' marcou dez, contra sete de "El Toro" (apelido que recebeu por sua força física), que nunca marcou tantos gols em uma edição de Champions.

Lautaro Martínez venceu o primeiro round em Munique, não só pela vitória da Inter (2x1), mas porque marcou o primeiro gol do time italiano, com um chute espetacular com a parte externa do pé direito, após uma assistência brilhante de Marcus Thuram. Já Kane não marcou.



- Maior artilheiro estrangeiro da Inter -

O estrangeiro com maior número de gols marcados na história da Inter, Lautaro Martínez está a apenas dois gols de igualar outro recorde em seu clube: o de mais gols marcados em uma única temporada da Liga dos Campeões, detido por seu compatriota Hernán Crespo desde 2002-2003.

Lautaro Martínez - Piero Cruciatti/AFP

A Liga dos Campeões é o único grande troféu que falta ao campeão mundial de 2022. Ele ficou perto de conquistar esse título quando perdeu a final de 2023 para o Manchester City (1-0), e essa conquista coroaria definitivamente o jogador de 27 anos como um dos maiores atacantes da última década.

O 'príncipe Harry' também passou por uma grande decepção numa final europeia, ao ser derrotado por 2x1 pelo Liverpool em 2019, quando era jogador do Tottenham.



- Final em Munique -

Se o poderoso time alemão quiser chegar à final da Liga dos Campeões na Allianz Arena no dia 31 de maio, Kane e a linha de ataque em geral precisarão recuperar o instinto matador que perderam nas últimas duas partidas: apenas dois gols em 46 chutes na direção da meta.

O Bayern também terá que superar uma série de lesões: o goleiro Manuel Neuer, os zagueiros Dayot Upamecano e Hiroki Ito e o lateral Alphonso Davies não viajarão para Milão. O talentoso meio-campista Jamal Musiala também vai desfalcar a equipe.

"Só precisamos ser mais eficazes contra eles", disse Kane no sábado. "Sabemos que podemos criar chances. É uma questão de estar no momento certo."

- Bayern 'não precisa de milagre' -

Ao longo de sua história, o Bayern é conhecido por superar quase todos os desafios e é temido pelos rivais por seu caráter vitorioso.

Joshua Kimmich, que não hesita em assumir o papel de líder da equipe na ausência de Neuer, enviou uma mensagem de esperança: "Não precisamos de um milagre. Só precisamos vencer o jogo."

Mas a Inter do técnico Simone Inzaghi é uma das equipes menos vazadas da Europa nesta temporada: sofreu apenas três em 11 partidas.

O histórico do duelo entre esses dois gigantes do futebol europeu é curioso: cinco vitórias do Bayern, quatro da Inter, um empate... e apenas uma vitória em casa, a dos alemães em 2022 (2x0).

O time alemão venceu nas quatro visitas anteriores à Inter no estádio de San Siro. "Não devemos nos concentrar no nosso retrospecto em casa contra o Bayern, que não é bom", admitiu Inzaghi, em coletiva de imprensa nesta terça-feira.

"Temos que esquecer o resultado da semana passada, mas não o nosso desempenho. Eles são um adversário do mais alto nível. Precisamos fazer um ótimo jogo em termos de velocidade, agressividade e atitude", acrescentou.

Inter de Milão x Bayern de Munique - saiba onde assistir

Horário: 16h

Transmissão: TNT/Max

