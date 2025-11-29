A- A+

FUTEBOL Inter demite Ramón Díaz após goleada e queda para a zona de rebaixamento do Brasileirão Demissão foi oficializada neste sábado (29), um dia depois da derrota do Internacional pelo Vasco por 5 a 1

O Internacional decidiu encerrar o trabalho de Ramón Díaz menos de três meses após sua chegada. A demissão foi oficializada neste sábado (29), um dia depois da derrota por 5 a 1 para o Vasco, resultado que agravou a crise e empurrou o time para a zona de rebaixamento do Brasileirão.

Além do treinador argentino, deixam o clube todos os membros de sua comissão técnica: Emiliano Díaz, Osmar Ferreyra, Bruno Urribarri, Diego Pereira e Juan Romanazzi. A direção agradeceu o grupo pelo período de trabalho e comunicou que o auxiliar permanente Pablo Fernández comandará a atividade deste sábado no CT Parque Gigante.

Ramón Díaz teve passagem breve no Beira-Rio. Contratado em setembro com acordo válido até 2026, comandou a equipe em 13 partidas, somando três vitórias, cinco empates e cinco derrotas. A oscilação, aliada ao desempenho irregular nas últimas rodadas, elevou a pressão interna e acelerou a ruptura.

O treinador chegou com a missão de reorganizar o vestiário e afastar o risco de queda, mas não conseguiu dar estabilidade ao time. Durante sua curta gestão, promoveu várias mudanças na escalação e utilizou praticamente todo o elenco profissional, sem encontrar uma formação consistente ou padrão de jogo.

A saída ocorre em um momento crítico. O Inter entrou oficialmente no Z-4 após o triunfo do Vitória sobre o Mirassol e agora encara dois compromissos decisivos para evitar o rebaixamento: São Paulo, fora de casa, e Red Bull Bragantino, no Beira-Rio, na última rodada.

Veja também